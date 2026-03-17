BGONAIR Live
Шри Ланка обявява всяка сряда за почивна, за да се пести гориво

Въвеждат се поредица мерки за затягане на коланите

17.03.2026 | 09:10 ч.
Снимка Пиксабей

Властите в Шри Ланка се принудиха да обявят всяка сряда за официален празник и почивен ден, за да могат да се справят с евентуален недостиг на гориво, предизвикан от войната в Иран, предава BBC.

“Трябва да се приготвим за най-лошото, но да се надяваме на най-доброто“, заяви президентът на страната Анура Кумара Дисанаяке на извънредна среща с висши правителствени служители.

Свързани статии

Това е последната от поредица мерки за затягане на коланите, предприети от азиатски държави, откакто беше прекъснат редовният износ на петрол през Ормузкия проток.

Близо 90 на сто от целия трафик на петрол и природен газ през трасето са били насочени за Азия, която е най-големият регион за внос на суровините в света, отбелязва BBC.

