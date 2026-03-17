Демерджиев: Стратегиите са за играчите, ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза

Стратегиите са за играчите, ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза. Това заяви в "Денят започва" Иван Демерджиев - бивш вътрешен министър, част от коалицията „Прогресивна България“.

Той отрече да има стратегия за мълчание на новата коалиция.

"Знаете ли, аз мисля, че малко се спекулира с приписването на някаква много специфична стратегия по мълчание на президента и на коалицията „Прогресивна България“. Нищо подобно — всъщност листите излязоха в момента, в който излязоха листите и на другите политически партии и коалиции. Аз вчера регистрирах листата в Кърджали и видях, че това става по едно и също време с останалите основни политически партии. Така че, мисля, че по-скоро се създаде една истерия около това, но бих искал да подчертая, че не става въпрос за стратегия. Стратегиите са за играчите, а ние не сме играчи, а хора, отдадени на кауза. Тази кауза я очерта президентът, 9 години изпълнявайки правомощията си като президент. Ясна е мисията на всички българи и нашата задача е да следваме тази кауза, не да градим някакви специфични стратегии, с които по определен начин да спечелим тези избори. Тези стратегии са присъщи на други политически партии. Видяхме кои са играчите, видяхме и до какво докараха техните действия в управлението на държавата."

Демерджиев подчерта, че няма притеснения относно водачите в листите на "Прогресивна България".

"Отново ще кажа, че нямаме притеснение точно поради тази причина. Когато отидат хората при урните и застанат там, и гласуват, аз мисля, че те ще се ръководят от действията на всеки един човек, включен в тези листи. Президентът 9 години беше много ясен в посланията и в действията си. Мнозина от нас участваха в служебни кабинети, назначавани от него, и също не е нужно надълго да обясняваме какво ще направим, защото ние сме го правили през определени периоди. Хората познават нашата работа. Тя беше и добре оценена."

"Нямам идея защо не участва и дали въобще е коментирано Николай Копринков да участва в листите, Трябва да питате Радев.", коментира той.

В момента има ядро, но няма партия. В това ядро са много хора, допълни Демерджиев.

Попитан: "Притеснява ли ви, че излизат имена, които някога са били кандидати на ГЕРБ или в редиците на ГЕРБ?", Демерджиев заяви:

"Мен ме притеснява повече обстоятелството, че се търсят най-малките детайли в биографията на всеки един от тези листи, а има цели листи на други политически партии, в които стоят много интересни субекти. И когато бях министър на вътрешните работи, се удивих, че там стоят и хора, за които има оперативни данни, че купуват гласове, те стоят в листите, за да бъдат пазени. Те не стоят в листите, за да привличат гласове, не стоят там с класическата необходимост да привлекат обществено одобрение. Ами, най-често това се случваше с листите на ДПС тогава, сега "ДПС – Ново начало“, в листите на ГЕРБ също се включваха такива лица."

По думите на бившия вътрешен министър решенията за кандидатурите са се взели от Румен Радев.

"Пак казвам — има оперативни данни в МВР. Когато започнат процесите по организиране на изборите, се следят определени хора, които са замесени в такива практики, и много се изненадвахме, когато намирахме такива хора в листите. Защото това им дава имунитет и това пречи на оперативната работа по отношение на тях.

Основно президентът Румен Радев — казвам „президентът“, защото тук отварям една скоба: така е по протокол и смятам да следвам протокола в обръщенията си, не по някаква друга причина. Последната дума в определянето на тези листи имаше той, като човек с необходимия политически опит и поглед. Иначе предложенията са идвали по места от всеки един от избирателните региони."

"Вижте, аз мога да отговарям за себе си във всичките си качества — заместник-министър, министър, вицепремиер, министър на вътрешните работи. Никой не ме е ръководил и не съм позволявал, за разлика от мнозина след мен, някой да ръководи процеси от заден план. Така че от тази гледна точка съм напълно спокоен. Мога да гледам хората в очите. И сега не бих позволил на никого да ръководи процеси от заден план, ако ми бъде поверена отговорност", каза Демерджиев.

„Изборен успех е да се спечелят изборите. Надяваме се с пълно мнозинство, за да може самостоятелно да се проведат съответните действия. Те са за разбиване на модела Пеевски-Борисов, възстановяване на държавността и действия по прогресивното развитие на държавата след възстановяването на държавността”, изрази надежда той.

Не пожела да коментира с кого конкретно биха управлявали, ако нямат пълно мнозинство, но подчерта, че това биха били формации, с които имат общи приоритети.

За случая „Петрохан-Околчица” той обърна внимание: „Ако върху шест трупа две основни политически сили градят кампанията си, това не е правилна стратегия. По случая възникват много въпроси, не очаквам отговори. Ние не разбрахме има ли касателство между тези хора с ДАНС и службите; МВР предприело ли е действия да осуети смъртта на хората в кемпера; защо основният свидетел напусна България след разпита си; защо кемперът напусна местопрестъплението в рамките на 24 часа и да го придвижиш на собствен ход – това е непрофесионално. За съжаление, случаят ще се присъедини към тези на Алексей Петров и Нотариуса – и там имаше политически истерии, които целяха да отклонят вниманието от разследванията. По мое време нямаше такива убийства в България.”

„Министър на вътрешните работи не трябва да се занимава пряко с едно досъдебно производство. Как е информиран Дечев не знам. Прокуратурата има практика, когато желае, да изкарва и засекретени материали в медиите, а когато не желае – изкарва забрани да се разласява информация“, каза още той.

На въпрос имало ли е чистка в МВР, той нарече това „процес на прочистване и оздравяване на системата” и апелира за по-активни действия в тази посока: „Чистка беше когато Калин Стоянов изгони достойни служители, справили се многократно да организират избори. Това е обидно за системата.“

„Час по-скоро Борислав Сарафов трябва да освободи кабинета на главния прокурор, няма съмнение това. Позорно е човек с отдавна изтекъл мандат да седи там. Не му разрешават да напусне, но той е длъжен да го направи“, категоричен е Демерджиев.

