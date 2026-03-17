Тръмп вдига на непознати номера, лесно е да се получи личния му номер

Откакто Доналд Тръмп започна да нарежда удари срещу Иран, онлайн редовно се появяват публикации, които твърдят, че са "ексклузивни" интервюта с американския президент. Тези разговори рядко се провеждат в Овалния кабинет. Нито пък са придружени с видео или аудио. Вместо това, те често се състоят от няколко цитата, напечатани набързо и без много контекст или обяснения.

Защо? Защото журналистите звънят на президента по мобилния му телефон

И за всеобщо учудване на събралите се медии, главнокомандващият има навика да отговаря на непознати номера. Ако има журналист на линия, това е неговият щастлив ден.

Във Вашингтон със засилена сигурност и администрация, която се наслаждава на борбата с медиите за "фалшиви новини", Тръмп е изненадващо лесен за достигане - макар и за минута или по-малко.

От началото на войната президентът е вдигнал телефона на повече от 30 журналисти. Много повече са се опитали. По думите на един репортер, който е успял да се свърже с него, това до голяма степен се дължи на "късмет".

Първата стъпка за всеки предприемчив хак във Вашингтон е да се сдобие с номера. Не е толкова трудно. Президентът запази същия номер от първия си мандат, който всъщност е имал и преди това, въпреки че е бил предупреден, че китайското разузнаване вероятно е имало възможността да прихваща разговорите му.

Неговият екип има "несъвършен контрол" върху личните му устройства

Има съобщения за лобисти и главни изпълнителни директори, предлагащи пари за може би десетте най-важни цифри в света. Журналистите са склонни да ги получават чрез търговия с услуги днес. или обещания за такива утре. Някои съюзници на Тръмп ограничават споделянето, но ще го потвърдят, ако им предоставите последните четири цифри.

Следващата стъпка е да се свържете. Тук времето е всичко. Един бивш съветник на Тръмп предполага, че от личен опит в опитите за спиране на подобни обаждания, най-добрите прозорци са рано сутрин или късно вечер. Тръмп е казал, че спи между 1 и 5 часа сутринта - лекарят му е потвърдил тези часове - оставяйки достатъчно време без асистенти наоколо.

"Получавате един въпрос - уверете се, че е такъв, на който нетърпеливо иска да отговори", посъветва един журналист пред The Times. "Или го попитайте за някой, който го дразни."

Истинското предизвикателство е да се държи президентът на линия. Повечето журналисти през последните седмици успяха да издържат около минута; някои се хвалят с десет.

Белият дом посочва телефонното присъствие на Тръмп като допълнително доказателство, че той е "най-прозрачният и достъпен президент в историята" след години, в които неговият предшественик Джо Байдън рядко е говорил с пресата.

"Веднъж ми каза, че журналистите са лесни за компромис, просто им предлагаш достъп", казва един от многото хора, натоварени със задачата да помагат на президента да комуникира по време на първия му мандат. "Той казва, че е разбрал това по време на престоя си в Ню Йорк."

Данни от Белия дом показват, че това не е съвсем Уотъргейт. Един служител каза пред Semafor, че президентът не приема разговорите толкова сериозно, често ги поставя на високоговорител.

И така, това е придържане към истината, измерване на президентската температура ли е или ефективен PR? Последните разговори включват Тръмп, който казва на CBS News (в разговор, проведен от неговия голф клуб Doral във Флорида), че "войната е много пълна" в ден, когато цената на петрола скочи рязко. Пазарите се възстановиха, въпреки че той намали коментарите си по-късно същия ден.

На CNN беше казано, че "винаги е смятал, че ще отнеме четири седмици" и че са "малко са изпреварили графика". Axios чу, че "на практика няма нищо, което да се атакува" в Иран и че "в момента, в който искам да свърши, ще свърши".

Разговорите често са толкова кратки, че има малко място за разпит или дори за основно уточнение. И все пак контрааргументът е очевиден: всичко, което президентът казва, че по дефиниция е новина. Така че репортерите продължават да си опитват късмета.

"Рядко има ден с по-малко от 50 обаждания, а често броят им надхвърля 100", пише той в "Изкуството на сделката". "Напускам офиса си до 6:30. Но често се обаждам от вкъщи до полунощ и през целия уикенд. Никога не спира и не бих искал да е по друг начин."

Това е публикувано през 1987 г. Изглежда, че не се е променило много.