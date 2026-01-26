Вучич: MOL придобива 56% от акциите на NIS

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че унгарската MOL придобива 56 процента от акциите на NIS на цена между 900 милиона и един милиард евро.

Вучич заяви пред телевизия „Блиц“, че глупостите, които е видял в някои медии, са, че MOL е купила част от Петролната индустрия на Сърбия (НИС) за 1,7 до 2,5 милиарда евро.

„Между 900 милиона и един милиард, този дял е 56 процента. Подготвили сме пари, подготвили сме два милиарда, за да го платим, дори да платим повече от това“, каза Вучич.

Той също така посочи, че Сърбия има добри отношения с Русия и че не иска да обяснява защо не са искали да ни позволят да платим толкова, колкото сме били готови.

„Мога лесно да си го обясня на себе си, но не мога да го обясня на вас, защото това би застрашило интересите на Сърбия. За мен тези причини са ясни, недвусмислени, разбираеми. Дали са приемливи или не, е друг въпрос. Но някак си не можем да ги наречем точно приятелски“, посочи Вучич.

Вучич заяви още, че идеята за проекта на Генералния щаб е негова и че поема пълна отговорност за случая, но подчерта, че не е направил нищо против държавата и народа.

Вучич заяви пред телевизия „Блиц“, че чака обвинителен акт срещу него и че ще помилва и други.

Той добави, че производството е свързано с Генералния щаб и е проведено с цел повдигане на обвинения срещу него.

„Тези около Генералния щаб преследват хора, които не са взели нито динар, които са имали добри политически намерения. Ще ви кажат „ами, беше, ама някакво разрешение беше, фалшифицирано беше“, което също е измислица, но няма значение“, каза той. „Мисля, че това е най-важният национален интерес. Интересът на гражданите на тази страна и интересът на гражданите на Белград. По този начин ще имаме тази руина, от която камък ще падне върху нечия глава, и аз отново ще бъда виновен, че слушах прокурорите, че слушах вас и всички останали, които ми казахте, без дори да знам каква е била вашата идея и защо ме критикувате. Поемам пълна отговорност“, каза Вучич, цитиран от Танюг.