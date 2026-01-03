Вучич отрича изборни измами: Когато загубя легитимност, се оттеглям

Никога не съм участвал в никакви изборни измами, нито пък ме интересува. В момента, в който почувствам, че ми липсва легитимност, се оттеглям. Това каза сръбският президент Александър Вучич, предава „Политика”.

„Мандатът ми също изтича и както виждам от проучването, моята легитимност е все още много, много по-голяма от тази на всички останали, особено на тези, които говорят за това“, каза Вучич.

Вучич подчерта, че винаги ще признае резултатите от изборите, независимо кой е спечелил най-много гласове.

„Що се отнася до мен, винаги ще признавам резултатите от изборите. Дали съм доволен или не е друг въпрос. Мисля, че демокрацията е най-добрата форма, която съществува в света, не познаваме по-добра. С всички възражения, които имаме, не познаваме по-добра. Избирателната воля, гласът на народа е гласът на Бог и хората знаят това. Хората знаят, че никога не съм лъгал за резултатите от изборите. В момента, в който излезем и прочетем резултатите, всички ще знаете, че това са резултатите“, каза още Вучич.

Той добави, че държавата се разпада от много години, а чуждестранни фактори от 30 години установяват позициите си в Сърбия и чакат момента, в който цялата система да се срине.