Вучич за НИС: Съдбата на рафинерията ще бъде решена до 15 януари

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че за излизане от ситуацията, в която се намира сръбската петролна индустрия (НИС), поставена под американски санкции, съществуват три възможни сценария.

“Първата възможност е американците да дадат лиценз на НИС или да отменят санкциите срещу руските компании, което е малко вероятно. По-вероятно е руснаците да продадат своя дял на друга компания. Надявам се това да се случи. Третият вариант – и се надявам да не стигнем до него – е държавата да се намеси. Ако се стигне дотам, това ще стане след 37 дни, тоест 15 януари е крайният срок“, каза Вучич, цитиран от в. “Данас“.

Той подчерта, че удължаване няма да има, а компанията е изправена и пред вторични санкции.

“Всяка сутрин първо проверявам дали има новини за вторични санкции срещу нашите банки и търговските банки. Паричната и фискалната система в Сърбия е най-стабилната в региона. Единствени сме с инвестиционен рейтинг и сме на крачка да го получим и от Moody’s и Fitch. Всичко това е под заплаха заради ситуацията с НИС“, посочи Вучич.

Той уточни, че Сърбия няма да национализира НИС, дори ако държавната намеса се окаже последната възможност за продължаване на дейността на компанията, а ще плати руския дял.

“Приятели от чужбина ми казват, че съм поставил Сърбия в трудна позиция, защото не въведохме санкции срещу Русия. Те разбират специфичните ни проблеми, но твърдят, че накрая трябва напълно да се приведем в съответствие с изискванията. Убеден съм, че руснаците разбират много добре и че ако санкциите не бъдат отменени, ще трябва да продадат компанията“, заяви Вучич.

Сръбският президент посочи, че все още очаква информация от Москва относно газовия договор и че Сърбия е готова да диверсифицира източниците на енергия.

“Рационален и прагматичен човек съм, макар понякога да показвам повече емоции. Но вече няма рационалност в международната политика. Мога да предвидя много неща, но други – вече не. Не мога да предвидя как ще се развие енергийната ситуация в Сърбия, защото никой не иска да чуе и другата страна“, добави Вучич. / БГНЕС