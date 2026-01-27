Марк Рюте отхвърли призивите за създаване на европейска армия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли призивите на някои водещи европейски политици за създаване на отделна европейска армия. Те бяха предизвикани от съмненията за ангажираността на Доналд Тръмп със сигурността на Европа, които се засилиха поради напрежението около Гренландия, предаде Ройтерс.

Рюте каза на привържениците на създаването на общи европейски сили, отделни от НАТО, ръководена от САЩ, "да продължават да мечтаят" и заяви, че руският президент Владимир Путин би "заобичал" идеята, тъй като тя би направила европейските армии по-слаби.

В изказване пред Европейския парламент в Брюксел Рюте заяви, че европейските нации трябва да продължат да поемат "по-голяма отговорност за собствената си сигурност", както изисква Тръмп, но в рамките на трансатлантическия алианс.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес и европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс повдигнаха въпроса за европейска армия през последните седмици. Без да визира конкретно някои от предложенията, Рюте отхвърли идеята, като настоя, че Тръмп и САЩ остават силно ангажирани с НАТО, въпреки несигурността, предизвикана от исканията на Тръмп Дания, която е членка на НАТО, да отстъпи контрола над Гренландия на Вашингтон.

"Мисля, че ще има много дублиране и ви пожелавам късмет, ако искате да го направите, защото трябва да намерите мъжете и жените в униформа - те вече са наясно с това, което се случва", каза той. "Това ще направи нещата по-сложни. Мисля, че Путин ще го хареса. Затова помислете отново", добави той.

Рюте заяви пред евродепутатите, че ако Европа наистина иска да действа самостоятелно, това ще струва много повече от 5% от БВП, които страните от НАТО са се съгласили да изразходват за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността.

"Трябва да изградите свой собствен ядрен потенциал, а това струва милиарди и милиарди евро. В такъв сценарий ще загубите крайния гарант на нашата свобода, а именно ядрения щит на САЩ. Така че, успех", добави той. /БТА