Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), сравни спора между френския министър по европейските въпроси и външните работи Жан-Ноел Баро и генералния секретар на НАТО Марк Рюте с детинска свада, която Съединените щати, като "татенце" на европейските страни, биха могли да разрешат.

"Когато децата се карат, "татенцето" решава", написа той в X, коментирайки думите на френския министър по европейските въпроси и външните работи.

По-рано Баро, в писмото си, публикувано в "X", отхвърли твърденията на Рюте, че Европа не може да се защити без Съединените щати.

"Дори САЩ са съгласни с това. Те са европейският стълб на НАТО", написа той.

Генералният секретар на Северноатлантическия алианс по-рано заяви, че Европа не може да се защити без Съединените щати и че тези, които вярват, че това е възможно, се заблуждават.