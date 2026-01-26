Рюте: САЩ имат нужда от НАТО

САЩ имат нужда от НАТО, заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте на общо заседание на комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи, където отговори на въпроси на евродепутати по теми от Арктика и Гренландия до войната в Украйна и европейската отбранителна индустрия.

Сред основните акценти в изслушването беше бъдещето на Гренландия. Рюте подчерта, че не е упълномощен да преговаря от името на НАТО и няма да го прави, като уточни, че неговата задача е свързана с поемането на обща отговорност за защитата на Арктика. По думите му целта е съюзниците да предотвратят разширяването в региона на икономическия и военния достъп на Русия и Китай. Той добави, че разговорите по темата продължават между външните министри на Дания и Гренландия и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като в първия се е включил и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, но в тези разговори той няма да се намесва.

Рюте защити и президента на САЩ Доналд Тръмп, като заяви, че той "трябва да бъде защитен" и че според него е прав по въпроса за проблемите със съвместната отбрана и с Гренландия. По думите на генералния секретар без Тръмп страните от пакта нямаше да повишат до два процента от БВП разходите си за отбрана до края на миналата година и нямаше да се договорят за повишение до пет на сто в близките години.

В отговор на въпроси за други потенциални направления на ангажимент на алианса Рюте отхвърли възможността за намеса на НАТО в Иран. По темата за Украйна той посочи, че пътят на страната към НАТО е необратим, но в краткосрочен план не се наблюдава необходимата единодушна подкрепа сред съюзниците.

Генералният секретар акцентира и върху критичната нужда на Киев от противовъздушна отбрана. Той отбеляза, че броят на прехванатите руски ракети и дронове над Украйна намалява заради липсата на достатъчно системи и призова евродепутатите да окажат натиск над своите правителства, защото в Европа има достатъчно такава техника и тя трябва да бъде предадена на Киев. "Всеки ден за украинците това е въпрос на живот и смърт", обобщи Рюте.

В частта за европейската подкрепа за Украйна Рюте призова за гъвкавост при отчитането на разходите по заема от 90 милиарда евро, който ЕС предстои да осигури за страната. Той предупреди, че европейското военно производство далеч не може да осигури на Украйна това, от което тя се нуждае в момента, и добави, че без потока от оръжия от САЩ Украйна няма да може да продължи да се бори. По думите му тази година украинската страна ще получи като дарение средства за отбрана на стойност 60 милиарда долара.

Рюте припомни, че наближава четвъртата трагична годишнина от руското военно нападение срещу Украйна и че украинците преживяват най-тежката зима в последните десетилетия. Той отбеляза, че Русия продължава да нанася поражения върху енергийната инфраструктура, за да остави украинците на студа и в тъмнина. По думите му преговорите за мир, водени от САЩ, продължават и имат подкрепата на европейците, пише БТА.