IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Глутница вълци броди в квартали на Солун

Според природозащитна организация животните не са опасни

28.01.2026 | 08:45 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Глутница от пет вълка е забелязана на няколко пъти през последните дни в крайни квартали на Солун, втория по големина град в Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. Животните са забелязани в източните предградия Терми и Панорама. 

Според природозащитната организация „Калисто“, цитирана от изданието, на този етап вълците не представляват опасност за хората. Данните от наблюдението на животните показват, че вълците се придвижват основно през слабо населени райони и избягват хората. 

Природозащитната организация е уверила, че усилията за прогонване на животните продължават, като същевременно е посъветвала жителите на районите да спазват указанията за безопасност, както и да не оставят източници на храна, които биха могли да ги привлекат. 

Движението на вълците може да е свързано с нарастващия брой популации на диви свине или с други налични източници на храна, смята още природозащитната организация „Калисто“.
(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Солун глутница вълци природозащитна организация
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem