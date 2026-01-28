Глутница вълци броди в квартали на Солун

Глутница от пет вълка е забелязана на няколко пъти през последните дни в крайни квартали на Солун, втория по големина град в Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. Животните са забелязани в източните предградия Терми и Панорама.

Според природозащитната организация „Калисто“, цитирана от изданието, на този етап вълците не представляват опасност за хората. Данните от наблюдението на животните показват, че вълците се придвижват основно през слабо населени райони и избягват хората.

Природозащитната организация е уверила, че усилията за прогонване на животните продължават, като същевременно е посъветвала жителите на районите да спазват указанията за безопасност, както и да не оставят източници на храна, които биха могли да ги привлекат.

Движението на вълците може да е свързано с нарастващия брой популации на диви свине или с други налични източници на храна, смята още природозащитната организация „Калисто“.

(Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров)