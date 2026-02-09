IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс на посещение в Армения

Той е придружаван от втората дама Уша и децата им

09.02.2026 | 19:10 ч. 4
Reuters

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, заедно с втората дама Уша Ванс и децата им, пристигнаха на официално посещение в Армения. Вторият самолет на американските военновъздушни сили кацна на летище Звартноц в Ереван, съобщават медиите.

В програмата за днес на Ванс се включва и среща с арменския премиер Никол Пашинян, след което лидерите ще дадат изявления. Вицепрезидентът на САЩ ще посети в следващите дни и Азербайджан.

Съгласно споразумението, подписано между Армения и САЩ миналата година, частната американска компания "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет" получава изключителните права да развие планиран коридор между Азия и Европа, като Ереван запазва пълен суверенитет върху своите граници, митнически режими, данъчна политика и сигурност.

Предвижда се маршрутът да подобри свързаността между Азия и Европа, като ключовото значение за Вашингтон е заобикалянето на Русия и Иран в момент, когато западните държави активно търсят начини да диверсифицират енергийните и търговските си маршрути и да намалят зависимостта си от Русия заради войната в Украйна.

 

Джей Ди Ванс вицепрезидент държавно посещение Армения Азербайджан
