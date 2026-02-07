Ванс се похвали на Мелони, че е понаучил италиански ВИДЕО

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещнаха с италианския премиер Джорджа Мелони, само часове преди церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 в Милано.

В доста забавен разговор, след като направи медийно изявление на италиански, Мелони се обърна към Ванс и каза:

"Знам, че не разбирате за какво говоря", като вицепрезидентът на САЩ се пошегува, че "всъщност е научил италиански от последния път, когато са се срещали".

След това Мелони обобщи встъпителното си изказване, като заяви, че е казала "нищо особено" и просто е повторила някои от обичайните любезности.

Commenti alla stampa con il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, @JDVance pic.twitter.com/2Z72l3hQ0e — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 6, 2026

След това тя каза, че последният път са се срещнали по време на встъпителната литургия на папа Лъв в Рим, а сега се срещат на Олимпийските игри и така Ванс може да се докосне до ценностите, важни за Италия и Запада.

Ванс похвали домакините, казвайки, че град Милано изглежда красив и че той и съпругата му са очаквали с нетърпение да присъстват на игрите "почти откакто станах вицепрезидент".

Те не отговориха на никакви въпроси, които вероятно биха засегнали някои от противоречията около присъствието на американските сили за сигурност на игрите.