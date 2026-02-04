Ванс призова Андрю Маунтбатън-Уиндзор да свидетелства по случая "Епстийн"

Джей Ди Ванс засилва натиска върху Андрю Маунтбатън-Уиндзор и го призова да свидетелства пред американските законодатели относно приятелството си с Джефри Епщайн.

В ексклузивно интервю за Daily Mail във вторник вицепрезидентът съобщи, че ще подкрепи двупартийните усилия за призоваване на бившия принц да даде показания пред Конгреса, отбелязвайки скорошните призиви на британския премиер.

"Видях, че Киър Стармър каза нещо по този въпрос. Разбира се, че съм отворен за това", каза по време на интервюто Ванс.

Вицепрезидентът добави, че решението в крайна сметка ще бъде взето от републиканците в Конгреса, които са най-добре позиционирани да преценят какво може да предложи Андрю на текущото двупартийно разследване по случая "Епстийн" и как правителството на САЩ се е справило с неговия случай.

"Ще ги оставя да решат дали трябва да говорят с принц Андрю. Със сигурност бих бил отворен за това. Но това е тяхно решение, не мое“, повтори Ванс.

По-рано британските медии съобщиха, че на опозорения принц му се е наложило да напусне кралската ложа на тероторията на замъка Уиндзор. Андрю прекара над две десетилетия в резиденцията, плащайки символичен наем.

Вицепрезидентът заяви, че досиетата, публикувани от Министерството на правосъдието в петък, показват, че "има доста кръвосмесителна природа в американския елит“.

Нова порция разсекретени досиета

Разсекретените документи включват снимки, които показват как Андрю (тогава все още принц, бел. ред.) е клекнал над жена и я докосва през кръста. Документите включват и имейли, че Андрю е бил в чест контакт с Епстийн повече от две години, след като финансистът е бил осъден за сексуални престъпления срещу деца.

Ванс твърди, че досиетата оневиняват Доналд Тръмп, който е бил приятел с Епстийн от 90-те години до средата на 2000-те, когато президентът заяви, че се е скарал с него заради "зловещо“ поведение към млади жени в клуба му Мар-а-Лаго.

Президентът Тръмп е много извън социалния кръг“, настоя Ванс.

"Той познава много от тези хора. Със сигурност има подобно богатство и власт, но никога не е бил истински приятел с Епстийн по начина, по който много от тези други хора са били", защити шефа си Ванс.

"Мисля, че това просто показва, че има кръвосмесителна природа в американския елит и е доста отвратително. И мисля, че това се отразява много зле на много хора - Бил Гейтс, Бил Клинтън, много други", на мнение е вицепрезидентът.

В събота Стармър заяви, че Андрю трябва да се яви пред американските законодатели, за да обясни всичко, което знае за Епстийн, за да помогне на жертвите си.

"Всеки, който има информация, трябва да е готов да я сподели под каквато и да е форма, в която бъде поискано. Не можеш да бъдеш фокусиран върху жертвата, ако не си готов да го направиш“, каза премиерът пред репортери.

Андрю, който беше видян да шофира из Уиндзор в понеделник, не е коментирал последните досиета, но преди това категорично отрече всякакви нарушения.

Камарата на представителите не може да призове Андрю, тъй като той е чужд гражданин.

Daily Mail припомня, че крал Чарлз лиши брат си от титли през октомври след ново разследване на връзката му с Епстийн.