VPN мрежите се превръщат в начин на живот в Русия, Кремъл ги нарече "портал към ада“

Когато руските власти блокираха популярната игрална платформа Roblox миналата година заради това, което според тях "оправдава тероризма и ЛГБТК съдържанието“, младите хора бързо намериха решение.

"Всички в училище имат VPN - не само за месинджъри, но и за игри“, каза един тийнейджър пред The ​​Moscow Times, пожелал анонимност.

Виртуалните частни мрежи (VPN) се превърнаха в ежедневна необходимост за милиони руснаци, тъй като правителството ограничи чуждестранните социални медийни платформи, приложенията за съобщения и независимите медии.

Властите засилиха усилията си за блокиране на VPN мрежи, тъй като популярността им нараства, но броят на потребителите продължава да расте.

Жителка на Москва каза, че е трябвало да включи VPN мрежата си дори за да даде коментар. "По-добре попитайте как това се отразява на нервите ми“, каза тя.

Широко разпространена употреба

Руснаците, които използват интернет днес, трябва да се справят с все по-нарастващите ограничения, като общият брой на уебсайтовете в черния списък вече е 4,7 милиона.

Основни платформи като Facebook, Instagram, YouTube и X са блокирани, откакто страната нахлу в Украйна през 2022 г.

Това, в съчетание с нарастващите ограничения за популярните месинджъри Telegram и WhatsApp, тласна много руснаци към редовна употреба на VPN.

Един мъж от Москва каза, че е започнал да държи VPN-а си включен постоянно, откакто през февруари Telegram спрял да работи, като го е изключвал само за да използва контролирани от държавата приложения, които обикновено не работят с VPN.

Преди това е използвал VPN само от време на време, когато е искал да получи достъп до блокирани платформи за социални медии или ChatGPT на OpenAI.

29-годишна специалистка по маркетинг в социалните медии от далекоизточната република Саха сподели пред The ​​Moscow Times, че работата ѝ изисква да използва VPN мрежи за достъп до Instagram и други ограничени платформи като YouTube.

Обикновено тя изтегля нова VPN услуга на всеки шест месеца, когато настоящата ѝ бъде блокирана, каза тя.

Трудно е да се определи точно колко хора използват VPN мрежи в Русия. Броят на изтеглянията на приложения не е надежден начин за оценка на броя на потребителите, тъй като много хора изтеглят множество VPN мрежи като резервни копия.

Държавният регулатор за комуникациите Роскомнадзор също не разполага с тези данни, каза Алексей Козлюк от асоциацията VPN Guild. Ако можеше да проследява всички VPN връзки, щеше да може да ги блокира ефективно, каза той.

Някои оценки сочат, че Русия е на второ място в света по използване на VPN, като около 37,6% от интернет потребителите разчитат на тях.

Михаил Климарев, ръководител на Обществото за защита на интернет, заяви, че приблизително 60 милиона руснаци са запознати с VPN мрежи, докато проучване от 2025 г. на Института за социален маркетинг установи, че 46% от анкетираните са използвали такава поне веднъж.

Ескалиращо напрежение

Използването на VPN в Русия не е незаконно. Но властите все по-често се насочват към инструменти, които позволяват на потребителите да заобикалят интернет ограниченията.

"Ако живеете с включен VPN, можете да получите достъп до кътчета от интернет, които е най-добре да се избягват“, предупреди руснаците депутатът Сергей Боярски, председател на Комисията по информационна политика на Държавната дума.

Ръководителят на Лигата за безопасен интернет Екатерина Мизулина, символ на интернет цензурата в Русия, нарече VPN услугите "портал към ада“.

До средата на януари Роскомнадзор ограничи достъпа до повече от 400 VPN мрежи. Руският App Store също премахна няколко VPN приложения по искане на Роскомнадзор този месец.

Технически, властите могат да блокират VPN мрежи, като добавят в черен списък адреси на сървъри или откриват протоколите, които използват, каза Климарев.

Русия обаче ограничава използването на VPN мрежи по много други начини.

Руският закон забранява рекламирането на VPN услуги, като се налагат глоби до 150 000 рубли за физически лица и 500 000 рубли за компании.

От сряда властите блокираха зареждането на баланси по Apple ID чрез мобилни телефонни сметки - един от най-популярните методи за плащане в Apple Store, откакто международни платежни услуги като Visa и MasterCard спряха дейността си в Русия през 2022 г.

Жителите на Москва потвърдиха, че не могат да прехвърлят пари от сметките си по мобилните телефони към своите Apple ID сметки.

Климарев заяви, че е малко вероятно тази стъпка да повлияе значително на използването на VPN, отбелязвайки, че много потребители вече са се отказали от плащанията на Apple поради високите такси.

"Също така си струва да се отбележи, че това засяга само Apple, плащанията с Android все още работят“, каза Климарев.

Отделно, мобилните оператори биха могли да започнат да таксуват до 150 рубли (около 1,80 долара) на гигабайт за използване на повече от 15 GB международни данни, маршрутизирани през VPN мрежи на месец, според доклади на Forbes Russia и BBC Russian.

"Интернет се превръща в нещо, което само богатите могат да си позволят“, каза експертът Елдар Муртазин пред прокремълския таблоид "Комсомолская правда“. "Най-вероятно ще бъдат въведени забранителни цени, така че хората да се откажат от [VPN] по финансови причини. Това ще доведе до това всички да бъдат ограничени до руския интернет".

Министерството на цифровото развитие поиска от големите платформи, включително банки и пазари, да блокират потребителите, които имат достъп до услуги чрез VPN мрежи, или рискуват да загубят местата си в правителствения "бели списък“ с основни сайтове, достъпни по време на прекъсвания, съобщи "Комерсант“.

Спиране на интернет

Един от начините за ограничаване на VPN мрежите, без да се изразходва време и ресурси, необходими за блокиране на отделни услуги, е ограничаването на достъпа до самия интернет – точно това правят властите през последната година.

Властите в 83 региона са налагали спиране на мобилния интернет поне веднъж от май 2025 г. насам, обикновено позовавайки се на опасения за сигурността, като например украински атаки с дронове. Гранични региони като Белгород, Курск и Ростов са наблюдавали прекъсвания в повече от 70% от дните.

По време на тези прекъсвания достъпът обикновено е ограничен до "бял ​​списък“ с одобрени услуги, което прави много VPN мрежи неефективни.

Въпреки че някои VPN мрежи все още могат да използват IP адреси от "белия списък“, властите все повече могат да наблюдават и блокират тези заобиколни решения, каза експертът от Teplitsa of Social Technologies.

Експертите обаче смятат, че пълното спиране на интернет в Русия, с достъп, ограничен само до одобрени от правителството сайтове, е силно нереалистично засега.