Звездите скърбят за поета и певец Михаил Белчев

Културният и политически елит на България скърби за поета, композитор и певец Михаил Белчев, който ни напусна на 79-годишна възраст.

„Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев! Твоето творчество остава вечно!“, написа примата на българската музика Лили Иванова.

Певицата Мая Нешкова публикува цитат на Михаил Белчев.

„Поклон пред поета на мелодията на любовта. Лек полет на един голям музикален артист, носител на „Икар“ за цялостно творчество. Ще пазим спомена за него в сърцата си. Светла и вечна да е паметта му“, написаха и от Съюза на артистите в България.

Група „Тангра” припомниха една от песните си, която е по текст на Михаил Белчев.

„Скъпи мой, каквото и да кажа ще е малко, но не мога да не ти благодаря за виртуозните текстове, които ни подари. Благодаря ти за приятелството, за скромността, за деликатността, за красотата на поетичната ти душа! Ще ни липсваш неописуемо, а сянката ти в стената остава да стои красиво във вечността!“, написа във „Фейсбук“ и певицата Йорданка Христова.

Кристина Димитрова също се прости с обичания поет и композитор. „Ще липсваш не само като творец, а като човек, който остави светлина в душите на много поколения. Думите ти ще продължат да живеят чрез песните“, написа певицата.

Певецът Веселин Маринов сподели песента си, написана от Михаил Белчев – „За теб, Българийо“. Линкът към песента бе придружен с думите: „Поклон пред големия Михаил Белчев!“

Акад. Михаил Иванов Белчев е български естраден певец, композитор, поет и режисьор. Той е автор на повече от 50 песни, между които най-популярни са: „Булевардът“, „Младостта си отива“ и „Не остарявай, любов“. Негови са текстовете на шлагери като „След десет години“, „Жалба за младост“, „И утре е ден“ и много други. Има издадени десетки албуми, сред които: „Къде сте, приятели“, „Двойник“, „Преквалификация“, „Късна любов“, „Мила моя“, „Прераждане“.

Белчев е носител на Първата национална литературна награда „Георги Джагаров“ (2004 г.), на „Златна книга“ от Европейския форум на експертите в сътрудничество с Академия на международно признати лидери в науката и културата (2008 г.) и на Почетна награда на Министерство на културата - „Златен век“ за заслуги към Българската култура (2011 г.). През 2004 г. Михаил Белчев е удостоен със званието „Почетен гражданин на София“.

Носител е на Почетния знак на президента за изключителната значимост на цялостното му творчество към съвременното музикално и литературно изкуство, и като знак на уважение към неговия всестранен талант, както и за активния му творчески и обществен принос към обогатяването и утвърждаването в национален и международен мащаб на българската култура.

Поклонението пред паметта на Михаил Белчев ще се състои на 9 април, четвъртък, от 13 ч. в Народен театър „Иван Вазов“.