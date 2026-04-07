Майка на три деца изчезна, но 24 г. по-късно полицията я откри да води нов живот

Майка на три деца от Северна Каролина, която изчезна безследно преди повече от две десетилетия, е открита жива и започнала съвсем нов живот - а близките ѝ остават разтърсени и с куп въпроси къде е била през всичките тези години, сочат данни на властите и медийни публикации.

Мишел Лин Хъндли Смит, тогава на 38 години, изчезва през декември 2001 година, след като тръгва от дома си в Идън, за да пазарува за Коледа в магазин Kmart във Вирджиния, съобщават от шерифската служба на окръг Рокингам.

Определеното като "обезпокоително" изчезване на Смит мобилизира няколко служби в Северна Каролина и Вирджиния, включително ФБР, които в продължение на "безброй" часове издирват майката на три деца и проверяват множество версии по случая, казват разследващите. В разпространената по онова време листовка за изчезнал човек се посочва, че тя трябва да бъде разглеждана като "застрашена" и че "не би изоставила децата си по собствено желание".

Близо 24 години по-късно, в петък, Смит е открита жива и в добро състояние на неразкрито място в Северна Каролина, след като служителите на реда получили сигнал, съобщиха властите. Настоящото ѝ местонахождение няма да бъде оповестявано, но семейството ѝ вече е уведомено, че е открита, посочват от полицията.

"Направо ми се иска да изляза навън и да изкрещя: "Тя е жива, тя е жива." Най-големият ми въпрос към нея е... какво се е случило през всички онези години, тогава през декември? Какво те накара да си тръгнеш? Какво се е случило?", казва Бърд. Никога не съм вярвала, че Мишел е мъртва. Знаех, че е жива. Просто имах това усещане през целия си живот", казва братовчедката на Смит - Барбара Бърд - пред WFMYNews 2.

В дълго изявление, публикувано във Facebook в неделя, едно от децата на Смит, потресено от случилото се, пише, че "последните няколко дни... бяха вихрушка от емоции".

"Що се отнася до мнението и чувствата ми към майка ми... щастлива съм, бясна съм, сърцето ми е разбито, изобщо съм на всички възможни крайности! Дали отново ще имам връзка с майка си? Честно казано, не мога да отговоря, защото и аз самата не знам. Първоначалната ми реакция е да - абсолютно, но после се сещам за цялата болка... Но дори и тогава майка ми е просто човек, както всички нас. Когато майка ми беше част от ежедневието ми, тя ми показа любов и връзка, които никога, никога няма да бъдат забравени. Разбира се, имало е и спорове между майка и дъщеря, но точно сега всичко, което си спомням, са усмивките, които споделяхме, щастливите моменти заедно и любовта, която усещах!", казва тя в публикацията, качена в профил във Facebook, посветен на издирването на изчезналата ѝ майка.

Мотивът за изчезването на Смит засега не е ясен, пише New York Post.