САЩ получиха нов мощен разрушител „Arleigh Burke”

USS George M. Neal беше официално спуснат на вода в сряда, но предстои още много работа, преди да може да бъде въведен в експлоатация във ВМС на САЩ. Най-новият разрушител клас Arleigh Burke на ВМС идва. Бъдещият USS George M. Neal (DDG-131) беше спуснат на вода тази седмица и ще се присъедини към флота след екипировка и тестове, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Въоръжение: 5-инчово оръдие Mk 45; противокорабни ракети Harpoon; бойна система Aegis; торпеда Mk 45 или 46; крилати ракети Tomahawk; противовъздушни ракети RM-66/156/161/162/174 (96 клетки VLS); два хеликоптера MH-60R Sea Hawk за борба с подводници.

Разрушителите клас Arleigh Burke формират гръбнака на бойните сили на ВМС. Тези военни кораби разчитат на арсенала от управляеми ракети, за да проектират мощ и да се справят със заплахи във въздуха, морето и сушата.

От приблизително 75-те разрушителя, които са на служба във ВМС, 73 са част от клас „Арли Бърк“. Два разрушителя от клас „Зумволт“ все още са в експлоатация, докато трети преминава през морски изпитания и ще се присъедини към флота през 2027 г. Общо ВМС са поръчали 92 кораба от клас „Арли Бърк“.

Няколко разрушителя от клас „Арли Бърк“ подкрепят операция „Епична ярост“ срещу Иран,

USS George M. Neal вероятно няма да се присъедини към тях.

Корабостроителницата Ingalls Shipbuilding официално спусна на вода бъдещия USS George M. Neal във вторник. Това е различно от въвеждането в експлоатация на кораба, което вероятно ще се състои следващата година.

В седмиците преди спускането на вода корабостроителите се увериха, че всички основни компоненти са инсталирани правилно и че военният кораб е готов за пускане в морето.

Военният кораб все още се нуждае от много допълнителна работа, преди да бъде готов за разполагане. След пускането си на вода, George M. Neal преминава към следващата фаза на строителство, по време на която ще получи своите оръжейни системи и ще активира сензорите си, преди да се отправи към морето за морски изпитания. След като всичко това е завършено, корабът може официално да бъде въведен в експлоатация на ВМС на САЩ.

„Спускането на вода на DDG 131 е пряко отражение на упоритата работа и всеотдайност на нашите корабостроители от Ingalls“, каза Крис Браун, мениджър на програмата DDG 51 на Ingalls Shipbuilding, в прессъобщение на компанията.

„Виждането на кораба да достига водата за първи път е горд момент за всички участници и истинско доказателство за хората, които правят тази работа възможна за нашия ВМС на САЩ“, добави Браун.

Версията Flight III на кораба (бъдещият USS George M. Neal ще бъде Flight III) е най-модерната версия и може да носи близо 100 ракети във вертикалната си система за изстрелване. Освен това, той е оборудван с авангардни сензори, включително радарната система Flight III AN/SPY-6 (V)1 и бойната система Aegis Baseline 10.

Новият ракетен разрушител е кръстен на помощник-механик трети клас Джордж М. Нийл, който се е сражавал в Корейската война и е получил Военноморския кръст, второто най-високо отличие на флота за храброст под огън, за действията си, докато се е опитвал да спаси друг моряк под вражески огън. Военноморските сили имат похвална традиция да кръщават разрушителите на името на носителите на Медал за чест и Военноморски кръст.