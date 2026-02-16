Майката на Навални поиска справедливост СНИМКИ

EPA/БГНЕС 1 / 8 / 8

Навръх втората годишнина от смъртта на руския опозиционен лидер Алексей Навални, майка му поиска справедливост, след като разследване на най-малко пет държави установи, че той е бил отровен с рядък токсин, съобщава агенция Франс прес.

“Потвърди се това, което знаехме от началото - ние знаехме, че нашият син не просто е починал в затвора, а че е бил убит“, заяви на гроба в Москва Людмила Навална.

“Изминаха две години и вече знаем с какво е бил отровен. Смятам, че след известно време ще разберем кой го е направил. Разбира се, искаме това да се случи в нашата страна и справедливостта да възтържествува“, добави майката.

“Вече казах, че тези, които са дали тази заповед, са известни на целия свят, само го повтарям. Ние искаме всички тези, които са участвали, да бъдат идентифицирани“, каза тя.

Днес десетки хора се събраха в Москва на гроба на опозиционера срещу корупцията и яростен противник на президента Владимир Путин.

Алексей Навални почина на 47 години в затвора на 16 февруари 2024 г. при неясни обстоятелства, посочва АФП.

Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерландия обвиниха Москва, че Навални е бил отровен с “рядък токсин“, като се позоваха на разследване, публикувано в събота. / БТА