Крал Чарлз за ареста на брат си: Полицията има нашата всеотдайна подкрепа

Крал Чарлз коментира арестът на по-малкия си брат Андрю Маунтбатън-Уиндзор, като заяви, че "законът трябва да поеме по течението" и изрази "най-дълбоката си загриженост" относно случилото се.

В изявление монархът каза:

"С най-дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозрението за злоупотреба с публична длъжност. Това, което сега следва, е пълният, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи. В това отношение, както казах преди, те имат нашата пълна и всеотдайна подкрепа и сътрудничество.

Нека заявя ясно: законът трябва да поеме по течението.

Арестуваха бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор навръх рождения му ден Свързани статии

Докато този процес продължава, не би било редно да коментирам повече по този въпрос. Междувременно, моето семейство и аз ще продължим да изпълняваме дълга си и да служим на всички вас."

Принцът и принцесата на Уелс подкрепят изявлението на краля след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, съобщава Press Association.

Нито крал Чарлз, нито Бъкингамският дворец са били информирани предварително, че Андрю ще бъде арестуван днес, твърдят от BBC News.

Арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор идва дни след като Бъкингамският дворец заяви, че ще бъде "готов да подкрепи" полицията, ако бъде потърсена информация относно твърденията, отправени срещу него.

Братът на краля на практика вече не е част от кралското семейство и се е превърнал в простолюдие, след като му отнеха титлата "принц" и херцогството му в края на миналата година заради връзката му с Епщайн.

Той обаче остава в линията на наследяване - той е осми по ред за трона.