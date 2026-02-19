Арестуваха бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор навръх рождения му ден

По информация на BBC, Андрю Маунтбатън-Уиндзор е бил арестуван по подозрение за неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност днес, 19 февруари - денят, в който той навършва 66 години.

По-рано през деня в Сандрингам, Норфолк, където той живее, след като напусна дома си в Уиндзор, са били забелязани автомобили, за които се предполага, че са необозначени полицейски коли. Това е първият случай, в който бившият принц е арестуван. През годините той е бил обект на редица обвинения заради връзките си с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, но последователно и категорично е отричал да е извършил каквото и да било нарушение.

В официално изявление полицията на Thames Valley съобщи: "Като част от разследването, днес, 19 февруари, арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение за неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшър и Норфолк. Мъжът остава в полицейски арест към този момент. Няма да назоваваме арестувания, съгласно националните указания. Моля, имайте предвид, че случаят вече е активен, затова при всякакви публикации трябва да се подхожда внимателно, за да се избегне неуважение към съда."

Помощник-главният констебъл Оливър Райт допълни: "След задълбочена оценка вече открихме разследване по това твърдение за неправомерно поведение при изпълнение на публична длъжност. Важно е да защитим целостта и обективността на разследването си, докато работим с партньорите си по този предполагаем случай. Разбираме, че има значителен обществен интерес, и ще предоставяме актуализации в подходящия момент."

Към момента не се съобщават повече подробности за естеството на подозренията, като разследването продължава.