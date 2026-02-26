Посланиците на ЕС започнаха тайно да управляват Европа от бункер, съобщава Politico. Според изданието, това се отнася до Комитета на постоянните представители на ЕС (Корепер II). Неговите членове се срещат редовно в специално оборудвана зала, защитена от подслушване. Именно там, твърди изданието, се обсъждат и договарят ключови решения за целия Европейски съюз.

Когато ЕС се сблъсква с криза, светлините в една ултра-сигурна стая, намираща се дълбоко в сградата в Брюксел, където се помещава Европейският съвет, се запалват. През изминалата година те са били включвани по-често от всякога, тъй като 27-те правителствени пратеници на блока поемат кормилото.

Комплексът от стаи, включително „бункер“ в мазето, проектиран да предотвратява наблюдение, е мястото за срещи на посланиците на ЕС, които играят по-голяма роля от всякога в определянето на реакцията на блока към най-големите предизвикателства на нашето време. От заплахите на Доналд Тръмп да завземе Гренландия и налагането на вносни мита до конфликтите в Газа и Украйна, възможността за удари срещу Иран и по-широките опасения за европейската икономика, тази формация от най-влиятелните национални представители, постоянно пребиваващи в Брюксел, започва да се утвърждава.

Известна в брюкселския жаргон като Coreper II (съкращение от Комитет на постоянните представители), групата съществува от самото създаване на ЕС. Тя постепенно си осигурява по-голяма власт за вземане на решения – не само за да може блокът да функционира по-ефективно, но и като противовес на все по-мощната Европейска комисия, изпълнителната власт на ЕС.

По време на датското председателство на ЕС, което последва полското, групата се събираше ежедневно преди важно решение за това как да се гарантира, че Украйна няма да остане без пари, като най-голямата й задача беше да намери решение на опасенията на Белгия и други страни относно използването на замразени руски активи за финансиране на заема. По време на настоящото кипърско председателство Coreper II често се събираше до три пъти седмично.

През януари посланиците бяха свикани в неделя вечерта,

само няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи тежки мита на съюзниците си като част от опита си да анексира Гренландия. Това беше първият път, когато ЕС се събра, за да обсъди отговор – и в рамките на няколко часа беше постигнато широко съгласие да се обмисли ответна реакция с икономически мерки. Coreper си е дал гъвкавост и мандат да реагира бързо на събитията, докато преди националните лидери биха били призовани да обсъдят въпроса, което значително забавяше вземането на решения в ЕС.

Форматът е далеч от първоначалната си роля на подготвителен орган от преди повече от половин век, казват четирима дипломати, които са присъствали в Coreper през последните две години. Това е процес, който започна по време на пандемията от Covid-19, когато това беше единствената физическа среща, която се проведе, а дори министрите бяха прехвърлени на видеоконферентни разговори.

В залата посланиците често се движат между местата си на вътрешния ред, за да се консултират с експерти и съветници, седящи зад тях, и се включват в свободна дискусия, като обръщат настрани табелката с името на страната си пред тях. Правните представители присъстват, за да дават съвети по сложни въпроси, а в краищата на заседанията посланиците разказват вицове и споделят открито своите притеснения.

„Тези неща трябва да се правят на базата на консенсус – и ако искате да постигнете консенсус, трябва да се доверите на Coreper, че ще го намери“, каза дипломат от ЕС, който е присъствал на разговорите по въпроса и, както и другите в тази статия, е получил анонимност, за да говори за поверителните срещи.

Официално Coreper не е орган за вземане на решения. Но тези, които са били в залата, казват, че границите стават все по-размити през последните години. „Ако сме честни, това наистина е място, където се вземат решения“, каза втори дипломат, като изтъкна, че макар националните лидери да трябва редовно да одобряват действията му, скоростта на геополитиката означава, че някои неща не могат да чакат месеци между срещите на лидерите.

„Има все повече досиета, които са прекалено политически за експертните групи, но прекалено технически за политиците, и които трябва да обсъдим по-подробно, преди да бъдат предадени на лидерите“, каза трети дипломат. „И това е Coreper.“

Геополитическа несигурност

Тази роля стана по-ясна, след като председателят на Европейския съвет Антонио Коща встъпи в длъжност през 2024 г. Той и неговият екип спечелиха похвали от столиците, като успяха да превърнат редовните срещи на върха на лидерите в еднодневни събития, в сравнение с многодневните преговори в миналото, като се споразумяха за ключови позиции между посланиците преди срещите. Неговият шеф на кабинета Педро Луртие често присъства на Coreper, както и главният съветник на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен Бьорн Зайберт.

В същото време Coreper II, който исторически се е фокусирал върху икономиката, вътрешните работи и външните отношения, сега се занимава с въпроси, които преди са били от компетенцията на неговия партньор Coreper I, който се среща, за да обсъжда конкретни технически документи, свързани с политически области. Тъй като спорни теми като енергията, климатичните промени и бюрокрацията стават приоритети за лидерите, посланиците от Coreper II сега също се пазарят по тях.

Един от отговорите на геополитическата несигурност, пред която е изправена ЕС, е, че Комисията се ангажира с области, които традиционно са били национална компетентност, като отбраната и жилищната политика. Coreper II е от ключово значение за гарантиране, че държавите членки следят отблизо работата му, без да я забавят или да се налага да чакат месеци, докато лидерите се срещнат и я одобрят, казаха дипломатите.

Но за посланиците именно това е целта – да имат думата по ключови въпроси и да не позволяват на Брюксел да отива твърде далеч без мандат от държавите-членки.