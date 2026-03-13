IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж, свързан с ИД, стреля в университет в САЩ, неутрализиран е от студенти

Нападателят е убил един човек и е ранил още двама

13.03.2026 | 07:50 ч.
Снимка: Ройтерс

Въоръжен мъж откри стрелба в университет в американския щат Вирджиния.

Стрелбата в университета „Олд Доминиън“ в щата Вирджиния се разследва като терористичен акт. Това заяви директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател, предаде ДПА.

Въоръжен мъж е убил един човек и ранил още двама, преди да бъде убит малко след като е открил огън, съобщи Пател в социалната платформа „Екс“.

„Стрелецът е мъртъв благодарение на група смели студенти, които са се намесили и са го неутрализирали - действия, които без съмнение са спасили живота на други, заедно с бързата реакция на правоохранителните органи“, написа Пател.

ФБР съобщи, че мъжът е бил свързан с екстремистката групировка „Ислямска държава“. Той е бил арестуван през 2016 г. и е признал, че се е опитвал да предостави материална подкрепа на групировката, съобщиха властите. Мъжът е бил осъден на затвор през 2017 г. и освободен през 2024 г.

По време на нападението стрелецът е викал „Аллаху Акбар“, допълни ФБР, арабска фраза, която в превод означава „Бог е велик“.

Около 25 000 студенти посещават университета „Олд Доминиън“ в щата Вирджиния.
(БТА)

 

