Френски войник е загинал при атака в Ирак

Има много ранени френски военни

13.03.2026 | 08:20 ч. 5
Снимка: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон съобщи рано тази сутрин, че френски войник е загинал по време на атака в района на град Ербил в Ирак, предаде ДПА.

Макрон написа в публикация в социалната платформа "Екс", че „много от нашите военни са ранени“ при атаката.

„Тази атака срещу нашите сили, които се борят срещу ДАЕШ (арабския акроним за джихадистката групировка „Ислямска държава“ - бел. ред.) от 2015 г. насам, е неприемлива“, написа Макрон.

„Тяхното присъствие в Ирак е съобразено строго с рамките на борбата срещу тероризма“, каза още Макрон. „Войната в Иран не може да оправдае такива атаки“, добави френският президент.

Макрон не посочи кой стои зад атаката.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран. Техеран отвърна с удари по американски бази в региона, както и по граждански обекти, което въвлече Близкия изток в ескалираща война.
(БТА)

