Депутатите може да приемат днес удължителния закон за бюджета

Очаква се депутатите да разгледат промените в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет. Вчера измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси. С тях се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

В края на миналата седмица председателят на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) коментира, че възможният подход, който предлага, е в четвъртък да се гледа законопроектът на бюджетна комисия и в петък има парламентарна процедура, с която е възможно да бъде приет на две четения. И от края на следващата седмица, няколко дни преди да започне официално предизборната кампания, ние да сме удължили Закона за държавния бюджет, да сме дали възможност на служебния кабинет на функционира, каза тогава Добрев.

Вчера по време на заседанието на бюджетната комисия Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложения законопроект, но подчерта, че ще бъдат внесени предложения между първо и второ четене, които предвиждат отразяване на исканията на общините и други мерки. По думите му поради това законопроектът не бива да се гледа на две четения в едно заседание, а трябва да се даде възможност да бъдат вкарани предложения между двете четения.

Асен Василев от ПП-ДБ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложенията. Цончо Ганев от “Възраждане“ посочи, че парламентарната му група няма да подкрепи законопроекта. Атанас Атанасов от „БСП-Обединена левица“ посочи, че парламентарната му група ще подкрепи законопроекта, но изрази загриженост, че в него липсват мерки за най-уязвимите групи в обществото

В дневния ред на парламента, според приетата програма, е първо четене на проектопромени в Закона за железопътния транспорт. С тях се предлага Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт. Агенцията ще води само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България. Една от целите е подобряване на услугите за железопътен превоз на пътници в Европейския съюз, се посочва още в мотивите.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват служебните министри Трайчо Трайков, Емил Дечев, Атанас Запрянов, Найден Тодоров и Юлиян Попов.