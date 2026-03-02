Удари с дронове в Кипър, училищата са затворени

След удари с дронове срещу британска база в Кипър е взето решение училищата на острова да бъдат затворени, съобщават местните медии.

Малко след полунощ ирански дрон удари британската военната база в Акротири, Лимасол, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Удари с дронове "Шахед"

Кипърският президент Никос Христодулидис в съобщение, публикувано тази сутрин, уточни, че дронът е безпилотен летателен апарат тип "Шахед", както и че е в постоянен контакт с всички европейски лидери и лидери на други държави относно развитието на събитията.

Той подчерта, че Кипър не участва във войната.

По информация на кипърската телевизия "Сигма" са били засечени повече дронове, но не споменават техния брой. Целта е била летището на Акротири, за да не могат американските изтребители да излитат от базата в Кипър.