IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Удари с дронове в Кипър, училищата са затворени

Британската база е била под прицел през нощта

02.03.2026 | 11:00 ч. 46
Reuters

Reuters

След удари с дронове срещу британска база в Кипър е взето решение училищата на острова да бъдат затворени, съобщават местните медии.

Малко след полунощ ирански дрон удари британската военната база в Акротири, Лимасол, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева. 

Удари с дронове "Шахед"

Кипърският президент Никос Христодулидис в съобщение, публикувано тази сутрин, уточни, че дронът е безпилотен летателен апарат тип "Шахед", както и че е в постоянен контакт с всички европейски лидери и лидери на други държави относно развитието на събитията.

Свързани статии

Той подчерта, че Кипър не участва във войната.

По информация на кипърската телевизия "Сигма" са били засечени повече дронове, но не споменават техния брой. Целта е била летището на Акротири, за да не могат американските изтребители да излитат от базата в Кипър. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Акротири Лимасол Кипър дронове Шахед британска база затворени училища
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem