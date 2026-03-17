Стивън Спилбърг оглави списъка на най-богатите знаменитости

Американският режисьор, сценарист и продуцент Стивън Спилбърг оглави списъка с най-богатите знаменитости, според Forbes. Нетното му състояние се оценява на 7,1 милиарда долара.

Изданието отбелязва, че Спилбърг е най-успешният комерсиален режисьор на всички времена и съосновател на "DreamWorks Studios", а също така получава авторски права от тематичните паркове на "Universal" благодарение на култовите си ленти „Челюсти“, „Индиана Джоунс“ и „Джурасик парк“.

Преди това към списъка с милиардери се присъедини емблематичният канадски режисьор и продуцент Джеймс Камерън.