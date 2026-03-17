От "Прогресивна България" на Радев вече обещават: Ще оправим всички магистрали

Първото, което ще направим - ще проектираме всички всички магистрали. Не е само "Хемус" или "Дунав мост", а цялата свързаност на България, която никой не е правил досега. Това може икономически да си позволим да го направим - проектирането е най-евтиният процес. Това каза по NOVA бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който е водач на листата на "Прогресивна България" във Враца.

По думите му това е гаранция да няма проблем с кражбите - ясни проекти, цел и визия. И допълни, че всички ще бъдат построени веднага. Част от тях ще са с публично-частно партньорство, каза още той.

Сега пътувам към Враца - една от вратите на пътното безобразие в държавата. На места няма проектирана магистрала, на места има, тунелът под Петрохан е само политическа дъвка, няколко магистрали ги няма изобщо на картата, каза още Шишков.

Той уточни, че за "Хемус" е ясно, че ще се довърши. Въпросът е да се направят всички магистрали, да има свързаност от КПП до КПП - цялата магистрала Русе - Маказа, "Черно море" с продължението до Румъния, магистрала "Рила" и продължението и до Северна Македония, тунелът под Петрохан, даде примери Шишков.

Според него за около 2 години могат да се направят всички проекти и да се започне строителството с всичките процедури. След това обаче, когато се подходи по начин, при който имаш готови проекти и ясна цел за финансирането, тогава нещата се получават. Тогава няма да има кражби, а има пари за хората, каза още той.