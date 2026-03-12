Арестуваха мъж, опитал да изнесе от Кения над 2200 живи мравки в багажа си

Мъж беше арестуван с над 2200 живи градински мравки в багажа си на главното летище в Найроби тази седмица на фона на зачестяване на случаите на контрабанда на тези насекоми от Кения, предаде Ройтерс.

27-годишният китайски гражданин Чжан Къцюн беше арестуван на международното летище "Джомоу Кенята" във вторник, докато се опитваше да напусне страната, показват документи, на които се позовава Ройтерс.

Любителите на мравките плащат големи суми, за да поддържат колонии в големи прозрачни съдове, известни като формикариуми, които предлагат буквален прозорец към сложните социални структури и поведение на вида.

Миналата година четирима мъже бяха глобени с по 7700 долара за опит да пренесат хиляди мравки, ценни за екосистемата на Кения, в случай, който според експерти сигнализира за промяна в нелегален биологичен трафик от трофеи като слонова кост към по-малко известни видове.

Следователите заявиха, че при претърсване на багажа на китайския гражданин са открити 2238 мравки, включително 1948 опаковани в епруветки, а останалите в три ролки мека хартия. Те посочиха, че Чжан е бил в Кения две седмици и е споменал трима съучастници, които са му доставили мравките.

Кенийската служба за дивата природа е посочила, че се нуждае от повече време, за да завърши разследванията по случая, включително за да проучи телефона и преносимия компютър на предполагаемия трафикант, пише Ройтерс.

Ресорната служба на страната припомни, че подобна пратка мравки е била конфискувана в Банкок във вторник с произход от Кения, което показва съществуването на широко разпространена и организирана мрежа за контрабанда на мравки.

(БТА)