Тежка катастрофа в София: кола се вряза в автобус, има и втора жертва (СНИМКИ)

Снимка: фейсбук - Мартин Александров 1 / 8 / 8

Тежка катастрофа е станала на ул. "Челопешко шосе" в София. Един човек е загинал, а поне 12 души са пострадали.

По първоначална информация две коли са се състезавали, едната се е врязала в автобус на градския транспорт, който вследствие на сблъсъка се е преобърнал по таван. Загиналият е шофьорът на колата, на 27 години.

Вторият загинал е един от ранените, които бяха откарани в ИСУЛ.

От Спешна помощ са изпратили 8 екипа на място, катастрофата е станала малко след 19:30 часа.

Седем души от общо осем хоспитализирани са много тежко пострадали при катастрофатата, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

По-рано от МВР съобщиха, че към момента 12 души са пострадали, а един е загинал при катастрофата. Загиналият е мъж на 27 години, казаха от Спешна помощ.

Трима души са в болница „Св. Анна“, двама - във Военномедицинската академия, двама - в „Царица Йоанна – ИСУЛ", и един в „Пирогов".

От Спешна помощ - София са изпратили десет линейки на мястото на инцидента. Два спешни екипа остават на мястото на инцидента и продължават да преглеждат, като информацията е междинна.