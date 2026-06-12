Почина "детето чудо на попфолка" Никсъна

Никола Праматаров, познат на публиката като Никсъна, е починал на 43-годишна възраст. Новината съобщи майка му - попфолк певицата Каролина, в публикация във Facebook.

"Днес, светът ми угасна!!! Моят обичан, първороден син Никола (Никсън), си отиде твърде рано, оставяйки след себе си огромна празнота, която нищо не може да запълни! Дано Бог ти отреди най-доброто място, детето ми!!! Завинаги оставаш в сърцето ми! Благодаря от цялото си сърце на стотиците от вас, които в този най-тъжен час ни подкрепят със своите съболезнования и топли думи! На по-късен етап ще обявим дата и час на поклонението в Асеновград", написа тя.

Никсъна е бил открит мъртъв в дома си. Към момента няма официални подробности за причините за смъртта му.

Никола Праматаров започва музикалната си кариера на 16 години и бързо се превръща в едно от разпознаваемите млади имена в попфолка в края на 90-те и началото на новия век. Заради ранния си пробив е наричан "детето чудо на попфолка".

В този период той работи с музикалната компания "Меджик мюзик" и издава два албума - "Пич от класа" и "Стопроцентов мъжкар".

Сред най-популярните му песни са "Пич от класа", която се превръща в негова визитна картичка, както и "Защо", "Плейбой бар", "Малка фея", "Руса птичка", "Луд купон", "Митничар", "Хей, животе", "Искам мамо", "Далавера дей" и "Винаги отгоре".

Зад ранния успех обаче животът на изпълнителя преминава и през тежки лични изпитания. През годините той води продължителна битка със зависимостта към наркотиците, която прекъсва музикалната му кариера.

Праматаров получава няколко присъди за притежание на забранени вещества, лежи в затвора и преминава лечение в специализирана клиника в Гърция.

Там живее заедно с майка си, съпругата си Весела и сина си, докато продължава борбата си със зависимостта.