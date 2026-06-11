Богомил Бонев: Даваме кредит на Украйна да купуват оръжие, който нямат намерение да връщат

Не спираме военната помощ. Спираме износа само от складовете на армията. Така разяснява казуса с обявеното от министър Стоянов спиране на оръжие за Украйна бившият вътрешен министър Богомил Бонев

"Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път. И ние сме гаранти по кредита. Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит", коментира Бонев.

Как се променя една лъжа: - от "спираме военната помощ за Украйна", до "спираме да подаряване от складовете на армията". Има доста голяма разлика между двете.

Що се отнася до това, че продължаваме да произвеждаме и продаваме оръжие и боеприпаси, това не било помощ, а било в наша полза. От това се хранели 75 хиляди души.

Все едно да оправдаеш производството на наркотици в Колумбия с това, че дава труд на много хора, заявява Бонев.

Уж спираме с военната помощ, за да дадем шанс на преговорите, а в същото време продължаваме да ги въоръжаваме.

Що се отнася до плащанията на украинците, те плащат с пари от кредит, в който сме гаранти. Няма по-голяма глупост от това да мислиш, че си в изгодна позиция при такава абсурдна сделка. Защото накрая ти ще връщаш кредита.

Но най-забавно става след реакцията на украинците, които казват, че не получават безвъзмездна военна помощ от България.

Тогава какво спираме?, пита Бонев.

Известно е, че от 2022 г. насам България е предоставила общо 13 пакета военна помощ.

Точният списък на българската военна помощ е класифицирана информация и Министерството на отбраната не публикува официално пълното съдържание на пакетите.

Вчера и премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов уточниха, че Кабинетът слага край на предоставянето на военна помощ за Украйна. Министърът на отбраната уточни, че страната ни няма възможност да изпраща още оръжия от складовете на Българската армия.Според Радев страната ни търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Стана ясно, че предоставянето се спира, а не продажбите, което е в обсега на Министерство на икономиката.

Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, че Украйна не получава безплатна военна помощ от България и че партньорството вместо това протича при взаимноизгодни условия.Той подчерта, че споразумението е от полза и за двете страни: Украйна получава необходимите ѝ отбранителни активи, докато българските предприятия и отбранителният сектор на страната получават възможност за растеж.

Опозицията заяви, че с това си решение ПБ едно говори навън, а друго в страната. Чуха се гласове, че подобно решение трябва да мине през парламента и да бъде съгласувано с ЕС и НАТО.