Обновяването е в ход! Борисов търси нови умове за лидери в партията

Бойко Борисов започна обновление в ГЕРБ. Това се случва чрез обучителни семинари в цялата страна. За целта лидерът на ГЕРБ стартира т.н. Академия за Новите умове.

На клипа с логото на партията се вижда пълна зала с младежи, които разпалено обсъждат зададените им политико-икономически и социални казуси. Идеята на кампанията е подготовката на нови кадри в цялата страна и обновяване на структурите на партията със "свежа" кръв

"Обърнахме темата обратно. Досега имаше партийни събрания, говореха лидерите на партията, кметовете. А сега разделяме младежите на отбори - даваме им първо икономически казуси, след това ги разделяме в парийни отбори, които да ги коментират и да атакуват съответно другите партии. С една дума - обновяването вътре в самия ГЕРБ става с обучение, подготовка, образование, знания по всички казуси", посочва лично Борисов във видео, записано по време на една от срещите в страната.

"Тази Академия не е само за млади. Тя е и за 40-50-годишни, които искат да се обучат и да се занимават с политика. Това е образование, което може да се даде, а ние сме достатъчно подготвени", заявява Борисов.

"Подготвяме бъдещите общински съветници, районни кметове, министри, кметове, което естествено ще отнеме много време и резултатите ще дойдат на базата на знания и след това умения. Ако ние търсим в политиката първо умения, а после знания, обикновено това е крайно неефективно", казва Владимир Темелков, член на ИК на ГЕРБ и активен участник в процеса.

"Даваме гласът на младите хора, защото аз лично вярвам, че те са тези, които са новите остриета на ГЕРБ, новите говорители на ГЕРБ, имат огромен потенциал и нашата цел е да го реализираме", подчертава Георги Владов, председател на Младежи-ГЕРБ.

"Младежката организация на ГЕРБ е най-голямата Младежка политическа организация в страната. Разполагаме с хора от всякакъв характер - и политически, и емоционален, и психологически като профил. Така че е интересно тези хора да влязат в пряк приятелски сблъсък, дебат, разговор, със свои идея и разбирания и оттам-нататък да видим по естествен начин кой къде стои в своята младежка организация в зависимост от региона", добавя Красимир Терзиев, зам.-председател на Младежи-ГЕРБ.

В инициативата ще се включат и утвърдени имена на партията. На първото събитие, част от Академия за Новите умове, присъства дългогодишният кмет на Бургас Димитър Николов.

Според него с всяко едно такова мероприятие новите кадри става все по-подготвени. "Това е прекрасно, защото тази нова форма на обучение се възприема особено добре чрез младите хора. На мен пък ми е любопитно отстрани да следя техните гледни точки и позиции. Виждам се като тях преди 20 години, аз как бих постъпил. И всичко е много готино и приятно", споделя Николов.

"Това е училището за политици и ние разчитаме страшно много на него, затова влагаме толкова много усилия. Затова и г-н Борисов участва във всяка една среща", обобщава Владимир Темелков.