10 навика на нискоинтелигентния човек

Въпреки че често характеризираме интелигентността чрез тестове за интелигентност, високи оценки и знания, истината е, че нашият интелект често проличава в ежедневието и начина ни на мислене повече, отколкото показва образователната среда.

Разбира се, повечето от нас надценяват интелигентността си в тези области, както установява западно проучване, публикувано в Journal of Intelligence. Според учените, в по-голямата си част, нашите навици, хобита и взаимоотношения, показват на хората колко умни и интелигентни сме всъщност.

Ето 10 навика, подсказващи за ниска интелигентност.

1. Не се четат книги

Освен че повишава нивата на емпатия и свързва хората с нови гледни точки за света, редовното четене доказано обогатява речника и изостря както аналитичното мислене, така и когнитивните способности. Обратното, избягването на книгите и самоопределянето като „хронично лош читател“ често се свързват с по-ниска интелигентност.

2. Предпочитане на дигитални алтернативи

Независимо дали става въпрос за пазаруване на хранителни стоки изцяло онлайн, непрестанно четене на лоши новини, вместо отпускане с хартиена книга, залитането по дигиталните заместители е знак за дефицити в интелигентността. В много отношения тази зависимост от социалните мрежи се корени в нисък емоционален интелект.

Хората, които нямат умения за емоционална регулация или самосъзнание, имат нужда от подобен вид забавление, за да се разсеят от вътрешния си безпорядък. По този начин те пропускат не само човешкото общуване, но и общото качество на живот.

3. Избягване на търсенето на помощ

Според изследване, публикувано в списание Intelligence, когнитивната рефлексия и самонаблюдението са пряко свързани с високия интелект. Хората, които са по-наясно със собственото си поведение, имат по-голям капацитет да го променят при нужда. Ето защо най-интелигентните хора често искат помощ. Те знаят как да разпознават грешките си и търсят съвет.

За разлика от тях, хората с по-ниска интелигентност избягват да искат помощ, често защото смятат, че могат да се справят сами, но и защото не биха искали насреща да им бъде искана помощ.

Източник: 10 навика, подсказващи за ниска интелигентност