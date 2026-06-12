Три деца и възрастен загинаха, след като кола се вряза във велосипедисти в Холандия

Кола се вряза в група велосипедисти, които бяха на училищен къмпинг, убивайки три деца и един възрастен в четвъртък в селски райони на Южна Нидерландия, съобщиха службите за спешна помощ.

Задържан е 19-годишен мъж, като участието му в инцидента се разследва. Не се уточни дали той е бил шофьорът на колата.

Около 12:30 ч. лек автомобил се блъска в група от 14 деца, каращи велосипед, и двама възрастни по време на техния училищен лагер. Това се случи на път N290 близо до хълма Вогелварде в Зеланд, в община Хулст. Въпросното начално училище се намира в община Тернеузен.

Две деца и един възрастен са загинали на място. Четири деца бяха сериозно ранени и бяха откарани в болници в Нидерландия и Белгия за лечение. Едно от тях е починало в четвъртък вечерта в болница в Ротердам, се казва в изявление на организацията за сигурност на Зеландския регион.

Загиналите и ранените са били част от група от 14 ученици и двама придружители от начално училище в близкия град Аксел.

Полицията разследва причината за инцидента на провинциален път, който минава между фермерски ниви близо до малкия град Вогелварде, на около 200 километра южно от Амстердам. Снимка, показана в холандските медии, показва кола със счупено предно стъкло и повреден капак в поле до пътя.

Подобни инциденти с участието на множество велосипедисти са рядкост в Нидерландия

В страната карането на велосипед е вплетено в ежедневието и почти всички пътища имат специални велоалеи. Понастоящем не са налични допълнителни подробности.

Община Тернеузен е "изключително шокирана" от пътнотранспортното произшествие по време на училищен лагер. Кметът Франк Веервинд говори за "сърцераздирателна трагедия".

"Три тежко ранени деца все още са в болницата. Другият възрастен и едно дете са взети под грижите на лекар. Организира се подкрепа за тях и техните близки", съобщиха от община Тернеузен, цитирани от NL Times.

Временно изпълняващият длъжността кмет Франк Вирвинд от Тернеузен заяви, че е дълбоко разстроен от тази "сърцераздирателна трагедия". Той говори за сплотена общност, в която "мнозина усещат тази загуба силно".

"След инцидента се проведе събиране с родителите и братята и сестрите на жертвите", каза Вирвинд.

Той разговаря и с децата, които са били част от колоездачната група и не са пострадали.

Вирвинд вижда "състрадание, участие и подкрепа за засегнатите семейства, училището и всички, засегнати от това" и казва, че мислите му са с родителите, полагащите грижи и близките.

"Като общност ние стоим рамо до рамо в това сюрреалистично и тъжно време", каца той и добави, че "целият Зеувс-Фландерен е засегнат от този ужасен инцидент".