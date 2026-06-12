Добросъседство: Журналисти от РСМ показаха среден пръст на Радев и Йотова (ВИДЕО)

Водещите на подкаста "Тешки муабети" Мечка и Мико (Милош) демонстрираха "добросъседство" и показаха последователно средни пръсти на българския президент Илияна Йотова и премиерът Румен Радев. Предаването е част от северномакедонската медия Infomax.mk.

Тяхното недоволство бе свързано с гостуването на президента на Северна Македония Гордана Силяновска и външния министър Тимчо Муцунски в България, което реално не постигна абсолютно никакъв напредък в отношенията между двете страни. Двамата политици изразиха надежди да има преговори с България във връзка с пътя на западната ни съседка към Европейския съюз, да не вторачваме в историята и да гледаме в бъдещето. Иначе казано - ако може северномакедонските власти да не спазват френското споразумение от 2022 г., което е задължително условие за започване на преговорите за ЕС. Силяновска пък предизвика присмех с желанието ѝ да общува в България на английски език, защото бил по-разбираем. При положение, че самата тя има български корени. За разлика от нея, външният ни министър Велислава Петрова-Чамова разкри, че с Тимчо Муцунски тя говори на български и двамата се разбират без преводач.

Част от френското споразумение е да се прекрати езикът на омразата към България. Мечката и Мико обаче надминаха себе си с тези жестове, които са характерни за пропагандните северномакедонски групи в социалните мрежи. В медията, в която работят също минават фалшиви снимки, на които уж български войни разстрелват македонци. в друг кадър, който няма нищо общо с македонската действотелност пък служи за "доказателство" как "българската фашистка армия избягала по бели гащи от Македония". Наративът на съседите през последните години е, че българите са "татари", "монголи", всичко на Балканите за заражда от македонците, включително и комичната теза, че цар Самуил и Василий Втори Българоубиец са македонци и един вид е имало "гражданска" война между двамата.

Иначе премиерът им Мицкоски след близо четири години за първи път беше по-словоохотлив и разясни, че Френското предложение, което е прието от всички страни членки в ЕС, има повече условия от това да включат българите в тяхната конституция. И едно от тях е да продължи работата на историческата комисия. Той обаче заяви, че в РСМ смятат Илинденското въстание за македонско и Гоце Делчев за македонец и част от "македонскиот идентитет" и нямат намерение да се откажат от тях. Независимо, че Гоце Делчев сам е заявявал, че е българин и всички исторически факти биха срутили новата северномакедонска история. Дебатът за общата история на комисията прекъсна през 2022 година.