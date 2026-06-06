Майка на две деца, бременна с близнаци, бе убита от половинката си

Мъж от Мисури беше осъден на 30 години затвор за убийството на бременната си приятелка и неродените ѝ близнаци, след като аутопсията показа, че жената е била простреляна пет пъти в гърба - въпреки твърденията му, че е стрелял при самозащита.

41-годишният Дарил Тайсън-младши прие съдебно споразумение на 2 юни по три обвинения в убийство втора степен и едно обвинение в домашно нападение втора степен във връзка със смъртта на 28-годишната БреАна Джонсън и неродените ѝ близнаци през октомври 2024 г., съобщава People.

В случая става дума за т.нар. "Alford plea" - правна процедура в САЩ, при която подсъдимият не признава пряко вината си, но приема, че прокуратурата разполага с достатъчно доказателства, за да постигне осъдителна присъда.

Бременна в четвъртия месец

Джонсън е била бременна в четвъртия месец с близнаци, когато е била убита.

Тайсън беше осъден на 30 години затвор по обвиненията в убийство и на 7 години по обвинението в домашно нападение, като присъдите ще се излежават едновременно. Според законите на Мисури той трябва да излежи 85% от присъдата си - повече от 25 години - преди да получи право на предсрочно освобождаване.

Делото трябваше да започне тази седмица.

Джонсън е открита простреляна смъртоносно в дома си в Уенцвил на 31 октомври 2024 г. Двете ѝ малки деца, които по това време са били на 6 и 17 месеца, са били вкъщи, но не са пострадали физически.

Арест часове след сигнал за насилие

Тайсън е арестуван същия ден по обвинение в домашно насилие, свързано с инцидент, станал часове преди стрелбата. Според съдебни документи, цитирани от First Alert 4, той е бил обвинен, че е хвърлил телефон, който е ударил Джонсън в главата.

Прокурорите първоначално повдигат срещу Тайсън три обвинения в убийство първа степен за смъртта на Джонсън и неродените ѝ близнаци. В крайна сметка той приема споразумение по три обвинения в убийство втора степен - едно за Джонсън и по едно за всяко от неродените деца.

Тайсън първоначално е казал на разследващите, че Джонсън е била обърната към него с оръжие, когато той е открил огън, и е твърдял, че е действал при самозащита.

Аутопсията оборила версията му

Прокурорът на окръг Сейнт Чарлз (St. Charles County Prosecuting Attorney) Джоузеф Маккълък заяви, че физическите доказателства противоречат на тази версия.

"Тези куршуми са се движили нагоре, което ни показва, че тя е падала или вече е била на земята, когато е получила част от тези изстрели. Това отново изключва възможността тя да е била в заплашителна позиция, както твърди той в защитната си версия", обясни Маккълък.

Адвокатът на Тайсън, Рафаел Морис, също посочи, че резултатите от аутопсията са променили хода на делото.

"Когато се случи, той първоначално каза на полицията, че е вярвал, че тя е била обърната към него. Очевидно, когато получихме материалите по делото и видяхме снимките от аутопсията, това не беше вярно. След дълго обмисляне той реши, че в негов интерес е да приеме споразумение", коментира Морис.

"Това беше справедливост за БреАна"

Майката на Джонсън, Джанет Пери, присъства на заседанието за произнасяне на присъдата и сподели, че е искала лично да чуе думите в съдебната зала.

"Исках тя да види. Исках тя да го чуе как казва. Не съдебни заседатели казаха, че е виновен. Той каза, че е виновен. Това беше справедливост за БреАна и исках тя да го чуе", разказа Пери.

Според изданието семейството на Джонсън сега настоява за приемането на "Закона на БреАна" - предложена мярка, която би създала публичен регистър на хора, извършвали повторно домашно насилие.

Джонсън оставя след себе си двамата си синове, които сега живеят при баща ѝ.