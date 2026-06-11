Руска намеса и Словакия ли блокираха възпоменателната ни монета от 2 евро?

Словакия може да е държавата, която е блокирала първата българска възпоменателна монета от 2 евро, която беше планирана за втората половина на 2026 г. Твърди се, че това е станало по нареждане на Русия.

Преди дни стана ясно, че неизвестна държава от Еврозоната е подала възражение срещу българската монета, посветена на азбуката ни. В документите името на страната е цензурирано и до момента не е публикувана официална информация кой е възразил срещу монетата.

Според източници на BG Elves става дума за Словакия, която е работила по нареждане на Русия.

"Неофициалната причина за блокирането на възпоменателната монета е, че българското предложение предвижда тя да бъде посветена на българската азбука, като част от културното наследство на страната и на историческата ѝ роля като азбука, използвана от стотици милиони хора. Тази формулировка предизвика недоволството на Русия, която е накарала Словакия да блокира възпоменателната българска евромонета", пишат те на страницата си във Facebook.

Според източници, близки до властта на Братислава, лично Фицо, под диктовката на Путин, е изиграл ключова роля в решението за блокиране на възпоменателната монета за българската азбука, твърдят от BG Elves.

"Засега няма официално потвърждение от Словакия за причините за блокадата, нито дали България ще трябва да промени дизайна или текста на монетата", отбелязват те.

Словакия вече е издавала свои евромонети с образите на светите Кирил и Методий

Няколко други държави бяха заподозрени в блокирането на монетата. На първо място беше Австрия, която дълго време ни блокира за Еврозоната. Доказателства обаче няма.

Другите държави, за които се спекулираше, че може да са се разгневили от дизайна, са били Хърватия, Гърция и Чехия. Словакия обаче остава най-често споменаваният "заподозрян".

Темата за българската азбука е чувствителна на Балканите. Северна Македония претендира за значително културно наследство, свързано с Охридската книжовна школа, и разглежда твърденията за изключително българско притежание на тази традиция като част от по-широките спорове за идентичност. Подобно напрежение възникна и през 2017 г., когато руски представители омаловажиха ролята на България, предизвиквайки недоволство в София, пишат от Еualive.

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Самата Словакия също вече е издавала свои евромонети с образите на светите Кирил и Методий.

Наблюдателят по балканските въпроси Райниер Яарсма също отбелязва в публикация в X, че най-вероятно Словакия е държавата, изпратила опровержението, под натиска на Русия, тъй като Кремъл се противопоставя на определението "българска азбука".

Досега България последователно използваше неутралния термин "кирилица" в официалната си комуникация с ЕС, в проектите за евромонети и в международни документи. Именно внезапният акцент върху по-категоричния термин "българска азбука" за тази възпоменателна монета изглежда е отключил настоящия спор.

Има теория, че Словакия е наложила ветото заради мисията на Кирил и Методий във Великоморавия, започнала през 863 г.

Македонците се радват на блокираната монета

И докато някои потребители онлайн се възмущават на действията, предприети срещу възпоменателната монета, то много македонци се радват и дори благодарят на Словакия.

"Няма българска азбука. Кирилицата съществува и е дошла от Охрид, Македония. Чак до Словакия. В нея няма нищо българско", гласи един коментар.

"Българите отново се опитват да убедят света, че кирилицата е измислена в България. Не е така, тя е измислена от македонци в Охрид, Македония. Браво на Словакия, че изобличи българските фалшификатори!!!", пише друг потребител.

Голяма част от коментиращите не правят разлика между глаголицата и кирилицата, в общи линии за тях е важно, че в случая България е отрязана.

"Азбуката е създадена от Свети Кирил и Методий и се превръща в общо славянско наименование за кирилицата. Всеки народ, който използва кирилица, има своя собствена версия, така че терминът "българска азбука" може правилно да се отнася до българската версия на кирилицата", защитава ни трети.

Interesting: an unknown EU member state has raised an objection against a design submitted by #Bulgaria 🇧🇬 for a special euro coin 'commemorating the Bulgarian alphabet'. The Council also refuses to share the letter, 'not to undermine the very delicate decision-making process'. pic.twitter.com/GXxYvjpsvl — Rainier Jaarsma (@RJaarsma) June 9, 2026