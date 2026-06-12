Роби остави следа и с нестандартна промоция на новия си албум

Роби представи новия си албум "Следа" в лична, откровена и специална среща с публиката — с премиерно слушане на песните, разкази от първо лице и силен live сет.

Феновете се събраха на открито в сърцето на София, за да бъдат сред първите слушатели на албума, който към момента е наличен само на CD.

Дигиталната премиера на „Следа“ във всички музикални платформи ще бъде на 18 юни, а физическите копия вече са налични на robi-music.com.

Вечерта започна с няколко изпълнения с пианиста Николай Христов, а след това премина в премиерата на "Следа". Албумът включва 12 песни, в които поп и етно звученето се преплитат с интимни, романтични и силно въздействащи балади. Сред вече познатите заглавия са категоричният хит "Рано призори" и новата "Пламенна жена", която бързо набира скорост сред слушателите.

На събитието присъстваше и съпругата му Пламена Николова — част от live бенда на Роби и негово вдъхновение, както самият той я описа от сцената.

Този път по изключение тя не беше на ударните, а сред гостите, за да преживее премиерата на "Следа" от другата страна на сцената.

След като „Следа“ прозвуча за първи път, вечерта продължи със силен live сет, в който Роби изпълни някои от най-обичаните си песни. Към него на сцената се присъединиха Молец за "Никъде", Дара Екимова за "Ако се обадиш", Графа за "Всеки от нас" и Тино за "Налей", с която дойде и големият финал на вечерта.

Това лято Роби тръгва на национално турне, което ще го срещне с почитателите му във Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив. Концертът му в Зала 1 на НДК на 13 октомври е разпродаден, а заради бързо изчерпаните билети в лятно кино "Орфей" в Пловдив събитието се мести на по-голяма локация — Летен театър "Бунарджика".