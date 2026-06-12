Двама мъже нарязаха гумите на 37 автомобила в Дупница

Двама мъже са задържани за масово нарязване гумите на 37 автомобила, паркирани по дупнишките улици миналата нощ, съобщиха от Районна прокуратура в Кюстендил. Те са в ареста за срок до 72 часа, като предстои обвинението да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо тях, предаде БНР.

В хода на досъдебното производство е установено, че през нощта на 10 срещу 11 юни 2026 г. са били повредени гумите на десетки леки и товарни превозни средства, паркирани пред имот на ул. "Родопи“. Според събраните данни повредите са причинени чрез срязване с остър предмет, което е нанесло значителни имуществени вреди. Като извършители са обвинени 40-годишен и 20-годишен мъж.

В Районното управление в Дупница са постъпили множество сигнали от граждани за увредени превозни средства. Тогава полицията е започнала самостоятелно разследване за всеки отделен автомобил, като общият брой на образуваните досъдебни производства е достигнал 37. Вандалската проява е обхванала колите, паркирани на улиците "Христо Смирненски", "Родопи", "Екзарх Йосиф", "Пазарна", "Ген. Вазов", "Скопие" и "Св. Иван Рилски". Злосторниците са карали наред кола след кола. По-възрастният от задържаните се оказа известен на органите на реда и осъждан за различни предишни противозаконни прояви. Не са ясни мотивите за деянието им.

Подобна серия от срязване гумите на десетки МПС имаше и в миньорския Бобов дол преди месеци.