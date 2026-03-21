По 1500 евро на месец допълнително за лекари в Гърция за работа на малки острови

Гръцкото правителство обяви нова инициатива за привличане на лекари на малки острови, където от години има недостиг на медицински персонал. Според гръцки медии лекарите, които работят на 47 острова с население под 4000 души, ще получават допълнително по 1500 евро нето месечно към заплатата си.

Програмата беше представена от премиера Кириакос Мицотакис, а допълнителното възнаграждение ще се финансира чрез дарение от фондации. Инициативата е планирана за седем години и е насочена към около 80 лекари, които ще работят в малки здравни пунктове на отдалечени острови, предаде бТВ.

Целта на програмата е да се преодолее хроничният недостиг на медицински специалисти в тези райони, където позициите често остават незаети заради изолацията и високите разходи за живот. През летните месеци населението на островите в повечето случаи се удвоява заради туристите и заетите в туризма, а понякога увеличението е многократно. Това налага осигуряването на достатъчно лекари, които да покрият нуждите за медицинска грижа в тези общности.