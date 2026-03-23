Вече три са жертвите след лавината в Тирол

Жена, пострадала тежко при инцидента, почина в болница

23.03.2026 | 07:23 ч. Обновена: 23.03.2026 | 07:24 ч. 0
Снимка БГНЕС

Жертвите на лавината в северната италианска провинция Южен Тирол са вече три, след като жена, пострадала тежко при инцидента, почина в болница днес, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА и БТА.

Лавината е засегнала около двадесет скиори на височина от близо 2450 метра, съобщиха планинските спасителни служби. Някои от скиорите са успели да се измъкнат от снега, но близо 10 други са били завлечени, а в някои случаи дори заровени няколко метра под снега.

Лавина затрупа четирима скиори в Италия, единият е загинал

Шестдесет и две годишен планински водач от Южен Тирол и 56-годишен мъж бяха намерени мъртви на мястото, а 26-годишна италианка, която също е била открита, е починала по-късно в болница.

Няколко от затрупаните скиори са били оборудвани със спасителни датчици, което е улеснило спасителните операции. На мястото на инцидента са били изпратени повече от 60 спасители с хеликоптери.

С този инцидент броя на жертвите, загинали при злополуки с лавини в Европа през този зимен сезон от октомври миналата година, достигна 128 души.

