Десети кораб със слънчоглед от Аржентина показа пестициди над нормата

Открити са делтаметрин и малатион четири и пет пъти над допустимите

11.05.2026 | 09:14 ч. 22
БГНЕС

Пестициди над нормата показва лабораторният анализ на слънчогледа, пристигнал с десетия кораб от Аржентина. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличие на активните вещества делтаметрин и малатион в количества съответно четири и пет пъти над допустимите.

С предишните девет кораба в България бяха доставени 363 400 тона аржентински слънчоглед. Според лабораторните анализи в по-голямата част от суровината има остатъци от пестициди, които многократно надвишават максимално разрешените количества. Ето защо продуктите от този слънчоглед са забранени за употреба в Европейския съюз.

Вносителят съобщи преди около две седмици, че една трета от слънчогледа вече е преработена в сурово олио и то е изнесено за Египет и Индия, информира Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която продължава да упражнява стриктен контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти.

БАБХ слънчоглед Аржентина пестициди
