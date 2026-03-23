IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Три къщи се срутиха в Рим след експлозия на газ

Около 70 души са евакуирани

23.03.2026 | 07:14 ч. 1
Снимка БГНЕС

Три къщи се срутиха в квартал Пиана дел Соле в Рим заради експлозия на газ. Това съобщи вестник Il Messaggero.

Към момента е известно, че двама души са тежко ранени в резултат на инцидента. Около 70 души са евакуирани. На мястото на инцидента са пристигнали полицаи и медици. Води се разследване за установяване на причините за инцидента.

Според пожарникарите, експлозията на бутилка с втечнен газ е причинила срутването. Взривът е засегнал три къщи, като е разрушил всички стени на сградите, а отломките са повредили паркирани наблизо автомобили, предава Фокус.

Продължава издирването на други възможни жертви, които може да са под развалините.

Вчера имаше и друга мощна експлозия, причинена също от изтичане на газ. В един от кварталите на Истанбул експлозия бяха разрушени напълно две сгради, което доведе до затрупани хора под отломките. За щастие всичките - 9 души, бяха извадени живи от турските спасителни служби.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рим рухнаха три къщи газ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem