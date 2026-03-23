Три къщи се срутиха в Рим след експлозия на газ

Три къщи се срутиха в квартал Пиана дел Соле в Рим заради експлозия на газ. Това съобщи вестник Il Messaggero.

Към момента е известно, че двама души са тежко ранени в резултат на инцидента. Около 70 души са евакуирани. На мястото на инцидента са пристигнали полицаи и медици. Води се разследване за установяване на причините за инцидента.

Според пожарникарите, експлозията на бутилка с втечнен газ е причинила срутването. Взривът е засегнал три къщи, като е разрушил всички стени на сградите, а отломките са повредили паркирани наблизо автомобили, предава Фокус.

Продължава издирването на други възможни жертви, които може да са под развалините.

Вчера имаше и друга мощна експлозия, причинена също от изтичане на газ. В един от кварталите на Истанбул експлозия бяха разрушени напълно две сгради, което доведе до затрупани хора под отломките. За щастие всичките - 9 души, бяха извадени живи от турските спасителни служби.