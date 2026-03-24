Консерватор поиска от Джей Ди Ванс да отстрани Тръмп, използвайки 25-та поправка

Американската война в Близкия изток изглежда доведе до нов сблъсък на територията на Съединените щати. Американски консерватор поиска от Джей Ди Ванс да отстрани Доналд Тръмп, използвайки поправка в американската конституция за прехвърляне на властта. Причината? Непредсказуемите решения и противоречивите речи на президента.

Съоснователят на списание The American Conservative, Скот Макконъл, е известен с критичната си позиция относно военните интервенции на САЩ. Наскоро той написа публикация в X, в която съветва вицепрезидента на САЩ да предприеме действия срещу Доналд Тръмп:

"Обявете, че подкрепяте преход по 25-та поправка. Обявете, че няма да се кандидатирате през 2028 г. Използвайте позицията и достъпа си до медиите, за да обясните защо това е необходимо. Не подавайте оставка."

В американската преса се появиха няколко съобщения, че някои консерватори и дори някои републиканци са загрижени за хаотичното поведение на Тръмп през този период, когато Съединените щати са в конфликт с висок залог в Близкия изток.

25-та поправка

25-тата поправка е законодателен инструмент, който ясно установява кой поема властта, ако президентът не е в състояние да ръководи. Ако президентът почине, подаде оставка или има временно увреждане, вицепрезидентът автоматично става президент.

Тя е била използвана през 1985 г., когато Рейгън е претърпял операция и вицепрезидентът пое поста за няколко часа. Същото се е случило през 2002 г. и 2007 г., когато Буш претърпя операция.

Последният член в поправката е най-строгият, защото президентът трябва да бъде обявен за некомпетентен. Това не е толкова просто. Вицепрезидентът е този, който, заедно с мнозинството от правителството, изпраща писмено изявление до лидерите на Конгреса, в което казва, че президентът вече не може да ръководи страната.

Ако президентът оспори и заяви, че е компетентен, вицепрезидентът има 4 дни, за да запази позицията си. За да бъде американският президент напълно отстранен, е необходимо гласуване на 2/3 от двете камари. Ако това гласуване не бъде събрано, президентът се връща на поста си. Независимо от резултата, ако се следват тези предложения, може да станем свидетели на абсолютен хаос отвъд океана.