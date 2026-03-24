Тръмп удари по Хегсет, бил първият "За" война в Иран ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп постави в много неудобно положения секретарят по отбрана Пийт Хегсет, правейки намек, че войната, водена с Иран, е именно негова идея.

Разпространеното клипче е от конференията в Тенеси.

"Обадих се на много от нашите велики хора и казах: "Хайде да поговорим. Имаме проблем в Близкия изток. Имаме държава, известна като Иран, която в продължение на 47 години е просто доставчик на терор и е близо до ядрено оръжие", каза Тръмп, обръщайки се към Хегсет, който седеше отдясната му страна. След това президентът добавя:

"И Пийт, мисля, че ти беше първият, който се обади и каза: "Хайде да го направим, защото не можеш да им позволиш да имат ядрено оръжие".

В този момент Хегсет се насили да се усмихне неловко, докато президентът на САЩ продължи да обсъжда текущите преговори с Иран, твърдейки, че те са “започнали снощи“.

Президентът на САЩ добави, че Израел е "бил чудесен партньор в тази борба“.

Коментарите на Тръмп идват в момент, когато войната, вече в четвъртата си седмица, сее хаос в региона и причинява икономически хаос по целия свят.

Сблъсъкът между Тръмп и Иран за достъпа до Ормузкия проток навлезе в критичен етап, тъй като експерти предупреждават, че световната икономика е под "сериозна заплаха“.

Иран твърди, че контролира пролива, през който преминава 20% от световния петрол. Режимът е забранил достъпа през тесния воден път за всеки, освен за страни, съюзници на Иран.

Ръководителят на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол предупреди, че световната икономика е под "сериозна заплаха“ от продължаващото затваряне на пролива и заяви, че "никоя държава няма да бъде имунизирана“ срещу неговите последици.

"Тази криза, както се вижда, е две петролни кризи и една газова катастрофа, взети заедно“, каза той в Националния пресклуб в столицата на Австралия, сравнявайки настоящата енергийна криза с тези от 70-те години на миналия век и последиците от руската инвазия в Украйна през 2022 г.

"Световната икономика е изправена пред голяма, голяма заплаха днес и аз силно се надявам, че този проблем ще бъде решен възможно най-скоро“, каза Бирол.

"Никоя държава няма да бъде имунизирана срещу последиците от тази криза, ако тя продължи да върви в тази посока.“ „Така че са необходими глобални усилия“, добави той, отбелязвайки, че "най-малко 40 енергийни актива в региона са сериозно или много сериозно повредени в девет държави“.

Въпреки икономическите последици, Вашингтон настоява, че войната е огромен успех.

В изказване миналата седмица Пийт Хегсет разкритикува медиите и съюзниците на Америка, наричайки ги "синдром на психичното разстройство на Тръмп“.

Министърът на отбраната се нахвърли върху пресата, която "иска президентът Тръмп да се провали“, но заяви, че американският народ "знае по-добре“.

Той се нахвърли върху "неблагодарните съюзници в Европа“, твърдейки, че целият свят "трябва да каже едно нещо на президента Тръмп: Благодаря!“.