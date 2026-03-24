Тръмп иска Ормузкия проток, а новият лидер ще е “точно това, което търсим”

След обявеното петдневно примирие от страната на Доналд Тръмп, американският президент обяви, че иска да управлява съвместно Ормузкия проток с Иран.

Заявявайки напредък по мирното споразумение в понеделник вечерта, г-н Тръмп заяви, че Америка ще „съвместно контролира“ ключовия петролен маршрут и обеща, че ще има „много сериозна форма на смяна на режима“ в Ислямската република.

Американският президент добави, че са водени разговори с "уважаван и високопоставен" ирански лидер, който може да бъде "точно това, което търсим“, и заяви, че Ислямската република е нетърпелива за сделка за прекратяване на войната.

Тръмп е на мнение, че мирът е вероятен, но настоя, че ако преговорите се провалят, САЩ "просто ще продължат да бомбардират малките сърца“.

Тръмп направи обратен завой по отношение на 48-часовия краен срок, който беше наложил на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, жизненоважния морски проход за доставки на петрол, който е блокиран от началото на войната.

След като президентът заплаши да "унищожи“ електроцентралите на Иран, Техеран публикува списък с цели за ответни мерки в съседните държави от Персийския залив, включително атомна електроцентрала в ОАЕ.

На въпрос на репортери кой ще контролира Ормузкия проток, Тръмп отговори, че това ще бъде съвместна работа.

"Може би аз. Аз и аятолахът, който и да е аятолахът", отговори Тръмп и каза, че ако бъде договорено прекратяване на огъня, Ормузкият проток ще се отвори отново незабавно.

Уиткоф спешно в Пакистан

Появиха е информации, че Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп, е пътувал до Пакистан, за да проведе мирни преговори с Иран, тъй като опасенията за ракетен обстрел на режима през Персийския залив не са се осъществили.

Пакистан предложи да действа като посредник между САЩ и Иран, а пристигането на Стив Уиткоф в Исламабад породи надежди за дипломатически край на войната.

Съобщава се още, че преговарящото дуо Уиткоф-Кушнер са се опитвали да организират среща на върха с иранския председател на парламента Мохамед-Багер Галибаф в Исламабад тази седмица.

Твърди се също, че Уиткоф е участвал в "интензивни телефонни разговори“ с Иран в неделя, организирани от Египет, с участието на Турция, Катар и Пакистан като посредници.

Въпреки че Уткоф е пътувал до Пакистан, според The ​​Times, все още няма индикации, че някоя значима фигура от Ислямската република ще се присъедини към него.

"Не са проведени никакви преговори със Съединените щати и се използват фалшиви новини за манипулиране на финансовите пазари и петролните пазари и за излизане от блатото, в което са заседнали САЩ и Израел", каза Мохамед-Багер Галибаф.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че е разговарял със "своя приятел“ Доналд Тръмп, който "вярва, че има възможност да се възползваме от огромните постижения, които сме постигнали“. Но добави, че Израел ще продължи ударите си срещу Иран.

"Всяко споразумение, което щади този тираничен режим, просто спира часовника за следващата ни неизбежна война. Истинската сигурност за Израел и истинската свобода за иранския народ ще дойдат само когато това терористко ръководство бъде напълно демонтирано", каза член на израелския парламент.

Въпреки временното прекратяване на военните действия, още 5000 американски морски пехотинци се насочиха към региона снощи и ще бъдат на позиция до следващия понеделник за потенциално нахлуване в стратегически жизненоважния остров Харг на Иран, ако преговорите се провалят.

През нощта Иран отприщи нова вълна от удари срещу Израел, като над Йерусалим се чуха силни експлозии, а ракети бяха насочени към Тел Авив.

Имаше и съобщения за изстреляни и прихванати ракети към Кувейт и Саудитска Арабия, но в останалата част от Близкия изток сякаш избегна смъртоносен обстрел въпреки заплахите на Иран.