Тръмп изненадващо отиде в дома на Елвис Пресли

Американският президент Доналд Тръмп направи изненадващо посещение в Грейсленд – домът на Елвис Пресли, предава Fox News. Тръмп е известен като голям фен на Краля на рока и винаги използва негови песни по време на предизборните си прояви.

Американският президент пристигна в Мемфис за участие в кръгла маса, посветена на насилието и престъпността в града, съобщава Фокус.

Тръмп използва възможността да се разходи в музея на Елвис и да подпише реплика на една от китарите на Краля на рока. Преди да го направи президентът поиска лист хартия, за да се увери, че писалката работи и че няма да повреди китарата.

"Аз обичам Елвис“, заяви Тръмп при обиколката си на втората по известност и посещения резиденция в САЩ след Белия дом.