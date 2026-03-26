Българин е арестуван за кражба на кола и гориво в Солун

Арестуваха българин за кражба на кола и гориво в Солун.

Полицията е получила информация за кражбата от паркинг на компания. Униформените правят опит да спрат колата, шофьорът отказва и предприема рисково движение на автомобила.

След преследване и поради висока скорост колата катастрофира, като се удря в електрически стълб.

Полицията е задържала водача, който е 23-годишен българин. В колата е пътувал и втори българин, който е успял да избяга и се издирва, предаде кореспондентът на БНР.

Преди това двамата българи са заредили гориво на бензиностанция и са тръгнали, без да платят.

Арестуваният българин се намира в полицията в Солун. Води се разследване. Днес ще бъде предаден на прокуратурата.