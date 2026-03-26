IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Българин е арестуван за кражба на кола и гориво в Солун

В колата е пътувал и втори българин, който е избягал

26.03.2026 | 08:40 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Арестуваха българин за кражба на кола и гориво в Солун.

Полицията е получила информация за кражбата от паркинг на компания. Униформените правят опит да спрат колата, шофьорът отказва и предприема рисково движение на автомобила.

След преследване и поради висока скорост колата катастрофира, като се удря в електрически стълб.

Полицията е задържала водача, който е 23-годишен българин. В колата е пътувал и втори българин, който е успял да избяга и се издирва, предаде кореспондентът на БНР.

Преди това двамата българи са заредили гориво на бензиностанция и са тръгнали, без да платят.

Арестуваният българин се намира в полицията в Солун. Води се разследване. Днес ще бъде предаден на прокуратурата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

българин Солун кражба
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem