BGONAIR Live Новини Днес | 22

Странен акт: Зеленски разреши парада в Москва с указ

Русия: Не се нуждаем от разрешения!

09.05.2026 | 09:41 ч. Обновена: 09.05.2026 | 09:46 ч. 98
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украйна и Русия се споразумяха за тридневно прекратяване на огъня от днес до понеделник по искане на американския президент Доналд Тръмп.

"Надявам се, че това е началото на края на една много дълга, смъртоносна и ожесточена война. Преговорите за прекратяване на този мащабен конфликт, най-големия от Втората световна война, продължават и с всеки изминал ден се приближаваме все повече и повече", добави той.

Зеленски издаде указ, с който разреши провеждането на парад в Москва на 9 май 2026 г. и разпореди за времето на парада територията на Червения площад да бъде изключена от плана за използване на украинско въоръжение, предаде агенция Укринформ.

"Вземайки предвид многобройните молби, с хуманитарна цел, очертана в преговорите с американската страна на 8 май 2026 г., постановявам да се разреши на 9 май 2026 г. да се проведе парад в град Москва (Руската федерация)", се казва в документа.

Русия не се нуждае от ничие разрешение, за да проведе Парада на победата, заяви в коментар на указа на Зеленски говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Сериозните споразумения между президентите на Русия и САЩ в навечерието на Деня на победата могат само да бъдат приветствани, тъй като чрез тях се потвърждава традицията на бойното братство между нашите народи по време на Втората световна война в състава на антихитлеристката коалиция. На този фон особено неуместни изглеждат изявите на Зеленски, който със своя „указ за парада в Москва“ продължава да се подиграва с празника – свещен, сигурен съм, и за мнозинството украинци, но само не и за киевската клика“, каза от своя страна заместник-председателят на Съвета на федерацията на Русия и ръководител на комисията по международни въпроси в горната камара на руския парламент Константин Косачев.

Мерките за сигурност в Москва бяха засилени на фона на украинските атаки с дронове, които Киев през последните месеци започна да нанася дълбоко в руската територия. Кремъл също така внезапно оттегли поканите към чуждестранни журналисти за отразяване на парада.

