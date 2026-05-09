Черешите тази година може да са в пъти по-евтини

След тежкия удар миналата пролет, когато късни студове унищожиха напълно овошките в Кюстендилско, тази година ситуацията изглежда коренно различна.

Сливите, ябълките и черешите в региона се развиват изключително добре. Времето е благоприятно, а условията са почти идеални - от температурите и слънчевите дни до влагата в почвата. Въпреки това производителите остават предпазливи, защото рискът от късни студове и измръзване на овощните градини все още не е напълно отминал.

Според тях, както често се случва, "много хубаво не е на хубаво" - добрите условия може да доведат до свръхпроизводство, а това да създаде сериозни проблеми на пазара. Предупреждението идва на фона на очаквания за силна реколта, но и на несигурност как ще бъде реализирана тя.

"Както сме си говорили с мои колеги, много хубаво не е на хубаво, тъй като сега напълно го очакваме това свръхпроизводство. Историята е показала, че когато има много, цената е много ниска, работата е много като количество и в крайна сметка математиката не е много добра", коментира пред NOVA Милен Георгиев, председател на звено "Овощарство" към Национална асоциация "Обединени земеделски производители".

Притеснения за изкупните цени

По думите му състоянието на овощните насаждения в страната е отлично, но това неизбежно поставя въпроса за цените и реализацията на продукцията. Производителите се надяват изкупната кампания за плодове за преработка да бъде успешна, особено ако се вземат предвид натрупаните запаси от предходната година.

Очаква се през следващата седмица в Кюстендил да се проведе среща между производители, търговци и преработватели, организирана от кмета на града. На нея ще бъдат обсъдени изкупните цени и пазарните перспективи за тазгодишната реколта.

"Гарантирано крайната цена за прясна консумация ще бъде по-ниска в пъти от миналата година. Според мен между 1 и 1.30 евро ще бъде нормална едрова цена", прогнозира Георгиев.

Той обаче подчерта, че крайната цена на пазара ще зависи изцяло от търговските надценки по веригата - от производителя до потребителя. Според него в България липсва ефективен контрол върху надценките, а продукцията често преминава през няколко прекупвачи, което допълнително оскъпява стоката.

"За съжаление при нас няма контрол на надценките между производителя и крайния клиент. Ние сме на линия денонощно, включително и през нощта при студовете, за да спасим продукцията", допълва той.

Първите череши няма да са показателни за сезона

Съвсем скоро на пазара ще се появят и традиционно скъпите първи череши, които всяка година предизвикват сериозен обществен интерес. Специалистите обаче предупреждават, че тези цени не са показателни за целия сезон.

По думите на Георгиев става дума за продукция от оранжерийно производство, при което разходите за отопление и поддръжка са високи. Именно това обяснява и по-високата цена в началото на сезона.

Масовата реколта от Кюстендил традиционно излиза на пазара през юни. Тогава цените се нормализират и черешите стават достъпни за по-широк кръг потребители.